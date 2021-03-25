Йоахим Лев может возглавить Фенербахче

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев вскоре может вернуться к клубной работе.

Как сообщают источники, 61-летнего специалиста хочет назначить «Фенербахче».

Отмечается, что немецкий специалист допускал в общении с друзьями возможность повторной работы в Турции.

Напомним, что Лев покинет пост главного тренера сборной Германии после чемпионата Европы 2022 года. Он возглавляет команду с 2006-го. Под его руководством она выиграла чемпионат мира-2014.

Лев уже работал в «Фенербахче» в сезоне-1998/99 и завоевал вместе с командой бронзовые медали чемпионата Турции.