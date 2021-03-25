ВИДЕО. 15 лет назад Шевченко забил свой последний гол в Серии А

25 марта 2006 года украинский форвард «Милана» Андрей Шевченко забил свой последний гол в рамках чемпионата Италии.

Случилось это в домашнем матче 31-го тура Серии А против «Фиорентины». Андрей открыл счет на 20-й минуте, а «Милан» в итоге победил со счетом 3:1 и в том сезоне финишировал на третьем месте после «Интера» и «Ромы».

Добавим, что для Шевченко это был 175-й гол в Серии А, больше в истории «красно-черных» забивал только Гуннар Нордаль (213), игравший в «Милане» с 1949 по 1956 годы.

Гол Шевченко на видео с 2:00