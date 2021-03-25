Бавария близка к покупке молодого форварда Шальке

«Бавария» вскоре усилится 20-летним нападающим «Шальке» Мэттью Хоппом.

Американский футболист может обойтись мюнхенскому клубу в 20 миллионов евро.

Хопп является лучшим бомбардиром «Шальке» в нынешнем сезоне во всех турнирах наряду с форвардом Бенито Раманом. На счету обоих игроков по пять голов, при этом Мэттью все свои мячи забил в Бундеслиге. Для этого ему потребовалось провести 16 матчей.

Хопп является уроженцем США. В систему «Шальке» перебрался в 2019 году, а с прошлого года выступает за основу клуба.

Ранее сообщалось, что «Бавария» намерена подписать вингера «Реала».