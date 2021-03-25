Журналист: «Фонсека – правильный человек, но с дурным характером»

Журналист Фурио Фоколари, работающий на одной из радиостанций Рима, поделился мнением о наставнике «Ромы» Паулу Фонсеке, а также перспективах португальца в стане «волков».

«Шансы «Ромы» против «Аякса» я вижу, как 50 на 50. Если кто-то из футболистов поедет туда, полагая, что «Шахтер» сильнее «Аякса», то они сильно ошибаются. Планка ожиданий серьезно поднята. Фонсека показал себя правильным человеком, но с дурным характером. Есть вещи, которые мы понемногу понимаем: что в раздевалке есть важные игроки, с которыми у Паулу плохие отношения. Вокруг него много обид, поэтому я убежден, что в следующем году он не будет тренером «Ромы», если не выиграет Лигу Европы», - сказал Фоколари.

Ранее в СМИ сообщалось, что в контракте Фонсеки с «Ромой», который истекает 30 июня, содержится пункт об автоматической пролонгации, если тренер выведет команду в Лигу чемпионов, что станет возможным, в том числе, и в случае выигрыша «волками» Лиги Европы-2020/21.