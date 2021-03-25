За Окжетпес будут выступать три украинца

Дуць, Рыжук и Гошкодеря продолжат карьеру в казахстанском клубе

  • 25.03.2021 04:49
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За Окжетпес будут выступать три украинца
© ФК Металлист 1925. Виталий Гошкодеря

«Окжетпес» из казахстанского города Кокшетау в новом сезоне будет иметь своих болельщиков в Украине.

За клуб будут выступать сразу три футболиста из Украины, которые успешно прошли все этапы подготовки в Турции: защитники Игорь Дуць, минувшей осенью игравший за львовский «Рух», воспитанник киевского «Динамо» Дмитрий Рыжук, ранее защищавший цвета белорусского «Mинска» (оба — экс-игроки молодежной сборной Украины) и опытный универсал Виталий Гошкодеря из харьковского «Металлиста 1925». Кстати, Гошкодере уже приходилось играть за «Окжетпес» в сезоне 2017/2018.

Перед «Окжетпесом», который будет выступать в Первой лиге, поставлена цель вернуться в элиту казахстанского футбола.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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