Майами. Когда играет Свитолина? Расписание на 25-е марта

25 марта первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) стартует на турнире WTA 1000 в Майами.



Во втором круге украинка, посеянная под пятым номером, сразится против Шелби Роджерс из США (№52 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №1. Время начала матча – 17:00 по Киеву.

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