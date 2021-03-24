Талант Барселоны Ансу Фати рискует пропустить конец сезона и Евро

Атакующий полузащитник «Барселоны» Ансу Фати не играет с ноября из-за серьезной травмы колена, однако к весне футболист должен был восстановиться.
Сообщается, что у 18-летнего Фати возникли осложнения и может понадобиться еще одна операция. В этом случае Фати пропустит остаток сезона и Евро-2020.
Фати стал одним из открытий каталонцев последнего времени. В нынешнем сезоне Ла Лиги успел забить 4 гола в семи матчах.
Кроме того, провел 4 матча за сборную Испании.
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Источник — Marca
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