Роман ЯРЕМЧУК: «После 1:7 от Франции ты за футболиста себя не считаешь»

Форварду было стыдно проиграть с такой разницей

  • 24.03.2021 21:29
  • 1276 просмотров
  • 1 комментарий
Роман ЯРЕМЧУК: «После 1:7 от Франции ты за футболиста себя не считаешь»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Перед матчем отбора ЧМ-2022 против Франции форвард сборной Украины Роман Яремчук вспомнил, как в прошлом году французы выиграли 7:1.

«После таких матчей ты приходишь в номер к себе, смотришь на счет и вообще не считаешь себя за футболиста. Стыдно просто. Дело не в критике. Ты сам сидишь и думаешь - 1:7 проиграли. Ты вроде футболист хороший, а тебя раз - 7:1 обыграли».

«Конечно, тренер не мог быть доволен. Каждый игрок должен нести ответственность, у каждого имя есть. Можно проиграть, но не так», - сказал Яремчук.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 24.03.2021 21:40
    +1
    Ты вроде футболист хороший, но там уровень космос. Взять очки с ними можно только если случится чудо. Наше счастье, что там зрителей нет.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 24.03.2021 21:40
    +1
    Ты вроде футболист хороший, но там уровень космос. Взять очки с ними можно только если случится чудо. Наше счастье, что там зрителей нет.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности