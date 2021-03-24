Роман ЯРЕМЧУК: «После 1:7 от Франции ты за футболиста себя не считаешь»

Перед матчем отбора ЧМ-2022 против Франции форвард сборной Украины Роман Яремчук вспомнил, как в прошлом году французы выиграли 7:1.

«После таких матчей ты приходишь в номер к себе, смотришь на счет и вообще не считаешь себя за футболиста. Стыдно просто. Дело не в критике. Ты сам сидишь и думаешь - 1:7 проиграли. Ты вроде футболист хороший, а тебя раз - 7:1 обыграли».

«Конечно, тренер не мог быть доволен. Каждый игрок должен нести ответственность, у каждого имя есть. Можно проиграть, но не так», - сказал Яремчук.