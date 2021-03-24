Шевченко сделал свой выбор на Францию. Бущан - в воротах

Сегодня в 21:45 сборная Украины на выезде начнет отбор ЧМ-2022 матчем против Франции.
Наставник Андрей Шевченко определил стартовый состав. Одним из главных вопросов был выбор вратаря, и тренер решил, что основным сейчас будет Георгий Бущан.
Капитаном команды выбран Александр Зинченко.
При этом графика УЕФА указывает, что Украина сыграет в три центральных защитника Кривцов - Матвиенко - Забарный, а на флангах будут играть Миколенко и Караваев.
Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Кривцов, Миколенко, Зинченко, Сидорчук, Малиновский, Шапаренко, Яремчук
В запасе: Пятов, Трубин, Соболь, Сирота, Конопля, Михайличенко, Макаренко, Марлос, Коноплянка, Зубков, Коваленко, Мораес
Источник — Sport.ua
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Он наверное думает , ну раз позвали , то не могут же на лавке вечно держать .
Но могут.... обидно если наш самый талантливый вратарь за последний 20 лет , станет вторым Кудичинни
Он наверное думает , ну раз позвали , то не могут же на лавке вечно держать .
Но могут.... обидно если наш самый талантливый вратарь за последний 20 лет , станет вторым Кудичинни
Даже не пытайся .
Ещё раз , ваш воспитанник - это Коваленка, вот это ваще родное
А Зина и Малина - будут внукам рассказывать как им в жизни повезло свалить из ржавого Левиафана.
——
Зная твою беспросветную тупость поясню , Левиафан- это не мат
Он уже не такой молодой , чтобы безвылазно сидеть на банке и надеяться , а вот через год - два может и мой шанс придёт
—-
У тебя руки трясутся с перепою ?
Ты думаешь я понимаю этот набор слов , та даже пожилая собака с радикулитом и то лапами бы грамотнее настучала
очень сильно смущает много вроде как основных наших игроков, по всем спаркам сборной, даже доковидным - было видно, что для наших и 2 матча с перерывом 3 дня - это беда, во втором матче варенные, а тут ведь впереди еще 2 таких матча после французов, и вот там нам надо будет обязательно брать очки
Удачи Украина !!!
Зинченко и Малиновский НиКАКОГО отношения к шахтеру не имеют
Первого Палкин вообще привселюдно назвал слабаком .
——
А остальную чушь надписанную тобой я не могу разобрать без переводчика .
——
Ты можешь бы свободна, твоя сборная сегодня не играет
А то уже нет сил вот скудоумные бредни читать
—-
Можешь не болеть за сборную, из-за того что в ней лучший вратарь страны и лучший молодой защитник .
Думаю она переживёт как-то
Є Маліновський, є Караваєв, є Сидорчук, в кінці кінців.
Ні , тьоя Зіна буде
Даже не пытайся .
Ещё раз , ваш воспитанник - это Коваленка, вот это ваще родное
А Зина и Малина - будут внукам рассказывать как им в жизни повезло свалить из ржавого Левиафана.
——
Зная твою беспросветную тупость поясню , Левиафан- это не мат
Бразилоферма викинула його як непотріб, а виховав його Вернидуб і Зоря, видно що з мужиків! На відміну від тебе лицемірного райдужного створіння
Зинченко и Малиновский НиКАКОГО отношения к шахтеру не имеют
Первого Палкин вообще привселюдно назвал слабаком .
——
А остальную чушь надписанную тобой я не могу разобрать без переводчика .
——
Ты можешь бы свободна, твоя сборная сегодня не играет
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