Шевченко сделал свой выбор на Францию. Бущан - в воротах

Сегодня в 21:45 сборная Украины на выезде начнет отбор ЧМ-2022 матчем против Франции.

Наставник Андрей Шевченко определил стартовый состав. Одним из главных вопросов был выбор вратаря, и тренер решил, что основным сейчас будет Георгий Бущан.

Капитаном команды выбран Александр Зинченко.

При этом графика УЕФА указывает, что Украина сыграет в три центральных защитника Кривцов - Матвиенко - Забарный, а на флангах будут играть Миколенко и Караваев.

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Кривцов, Миколенко, Зинченко, Сидорчук, Малиновский, Шапаренко, Яремчук

В запасе: Пятов, Трубин, Соболь, Сирота, Конопля, Михайличенко, Макаренко, Марлос, Коноплянка, Зубков, Коваленко, Мораес