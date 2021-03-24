Шевченко сделал свой выбор на Францию. Бущан - в воротах

Начинаем на поле фаворита

  • 24.03.2021 20:19
  • 12572 просмотра
  • 118 комментариев
Шевченко сделал свой выбор на Францию. Бущан - в воротах
© uaf.ua

Сегодня в 21:45 сборная Украины на выезде начнет отбор ЧМ-2022 матчем против Франции.

Наставник Андрей Шевченко определил стартовый состав. Одним из главных вопросов был выбор вратаря, и тренер решил, что основным сейчас будет Георгий Бущан.

Капитаном команды выбран Александр Зинченко.

При этом графика УЕФА указывает, что Украина сыграет в три центральных защитника Кривцов - Матвиенко - Забарный, а на флангах будут играть Миколенко и Караваев.

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Кривцов, Миколенко, Зинченко, Сидорчук, Малиновский, Шапаренко, Яремчук

В запасе: Пятов, Трубин, Соболь, Сирота, Конопля, Михайличенко, Макаренко, Марлос, Коноплянка, Зубков, Коваленко, Мораес

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Источник — Sport.ua

(29 голосов)

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Комментарии
    MaҜs7777
      MaҜs7777, 24.03.2021 21:22
    -1
    forestcat, 24.03.2021 21:20
    По всей видимости да .
    Он наверное думает , ну раз позвали , то не могут же на лавке вечно держать .
    Но могут.... обидно если наш самый талантливый вратарь за последний 20 лет , станет вторым Кудичинни
    Да можешь хоть усраться Бот,Википедия в помощь зайди и почитай какую академии они тренеровались ,,так что не скули л.о.х Молись на Бущана Своего он ваш лох
    Ссылка
    Serhio Ramos
    online
      Serhio Ramos, 24.03.2021 21:22
    0
    Андрей Овчаренко, 24.03.2021 21:20
    А с чего вообще решили, что в 5 защитников? Караве возможно на фланге атаки будет играть.
    А справа тоді хто гратиме Матвієнко??
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 24.03.2021 21:22
    +1
    Андрей Овчаренко, 24.03.2021 21:20
    А с чего вообще решили, что в 5 защитников? Караве возможно на фланге атаки будет играть.
    Тогда вообще ничего не ясно , смотря на расстановку сверху
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 24.03.2021 21:20
    +1
    А с чего вообще решили, что в 5 защитников? Караве возможно на фланге атаки будет играть.
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 24.03.2021 21:20
    +1
    Local78, 24.03.2021 21:18
    видно пацану ім'я Реалу затьмарило голову, шкода так і справді кар'єру можна загубити.
    По всей видимости да .
    Он наверное думает , ну раз позвали , то не могут же на лавке вечно держать .
    Но могут.... обидно если наш самый талантливый вратарь за последний 20 лет , станет вторым Кудичинни
    Ссылка
    Дмитрий Борщёв
    online
      Дмитрий Борщёв, 24.03.2021 21:19
    -3
    Можно пованговать?) Сидор получит желтую в первом тайме и его заменят в перерыве. Если не заменят - будет красная у него.
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 24.03.2021 21:19
    0
    denzellezned, 24.03.2021 21:15
    Зіна капітан, не рано?🤔
    Он и малина лидеры сейчас такшто норм наверно
    Ссылка
    Serhio Ramos
    online
      Serhio Ramos, 24.03.2021 21:19
    0
    Гра в пять захисників.. Но Кривцова тут ненада
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    KARABAS55
      KARABAS55, 24.03.2021 21:18
    +3
    Я думаю если сыграем в ничью, то это будет очень хороший результат. Мы всю игру практически будем обороняться, и вся надежда на контратаки. Это первая игра, и жабоеды могут не собраться, и выйти на раслабоне. Сегодня вся надежда на оборону, и Бущана. Держим кулаки за нашу сборную. Удачи Украина!!!
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 24.03.2021 21:18
    +4
    MaҜs7777, 24.03.2021 21:12
    Пацаны))))))) Что ты скулишь жалуешься,ты Голубец никому не интересен все знают что ты гээй
    Урка, ты за смайликами не спрячешь свой горящий жо***
    Даже не пытайся .
    Ещё раз , ваш воспитанник - это Коваленка, вот это ваще родное
    А Зина и Малина - будут внукам рассказывать как им в жизни повезло свалить из ржавого Левиафана.
    ——
    Зная твою беспросветную тупость поясню , Левиафан- это не мат
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 24.03.2021 21:18
    +1
    forestcat, 24.03.2021 21:10
    Лунин если не уйдёт из Реала летом , даже в Заря играть не будет .
    Он уже не такой молодой , чтобы безвылазно сидеть на банке и надеяться , а вот через год - два может и мой шанс придёт
    видно пацану ім'я Реалу затьмарило голову, шкода так і справді кар'єру можна загубити.
    Ссылка
    denzellezned
    online
      denzellezned, 24.03.2021 21:17
    +2
    Україна!!!🇺🇦💪
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 24.03.2021 21:16
    0
    Нужны фолы, в рамках разумного конечно, но нужны. Те же голландцы сегодня частенько ноги убирали в опасных и не очень моментах.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 24.03.2021 21:16
    0
    garik_trinity, 24.03.2021 21:11
    Какая-то расстановка странная, будто пьяный рисовал.
    Точно
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 24.03.2021 21:15
    0
    MaҜs7777, 24.03.2021 21:11
    К вашей дырке малина им Зина точно некакого отношения не имеет,можешь хоть усраться Бот ,ваш это лавочник ярмола и то не ваш а десны
    малина им Зина точно некакого (С)
    —-
    У тебя руки трясутся с перепою ?
    Ты думаешь я понимаю этот набор слов , та даже пожилая собака с радикулитом и то лапами бы грамотнее настучала
    Ссылка
    denzellezned
    online
      denzellezned, 24.03.2021 21:15
    0
    Зіна капітан, не рано?🤔
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 24.03.2021 21:15
    +1
    Вместе того что бы болеть за сборную будем лучше ср..ть друг друга кто дырка кто крот .. без етого не как
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 24.03.2021 21:14
    0
    ну, по составу главное - чтоб у жабоедов не летело все в ворота, как в ноябре... зато сразу можно расслабиться и особо не надеятся
    очень сильно смущает много вроде как основных наших игроков, по всем спаркам сборной, даже доковидным - было видно, что для наших и 2 матча с перерывом 3 дня - это беда, во втором матче варенные, а тут ведь впереди еще 2 таких матча после французов, и вот там нам надо будет обязательно брать очки
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 24.03.2021 21:13
    +1
    garik_trinity, 24.03.2021 21:11
    Какая-то расстановка странная, будто пьяный рисовал.
    У него срок за очень редкое правонарушение - был своим собственным сутенером на воле.
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 24.03.2021 21:13
    +3
    garik_trinity, 24.03.2021 21:11
    Какая-то расстановка странная, будто пьяный рисовал.
    5-4-1 походу модернизированная
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 24.03.2021 20:23
    +10
    Всего два днонецких. Это хорошо и правильно. Украина ВПЕРЁД!!!!
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 24.03.2021 20:58
    +9
    pavelka, 24.03.2021 20:57
    Дерьнамовцы сегодня будут срать под себя
    Максимка, не бесись, копируя чужие аккаунты. Просто скажи, что ты за Францию болеть будешь
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 24.03.2021 20:41
    +9
    Правильно,у збірній повинні грати кращі гравці з кращого клубу країни. Це явно не днонбаський клюб
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 24.03.2021 20:30
    +9
    Хоакин Гусман Лоэра, 24.03.2021 20:28
    Бущан закончит с карьерой сегодня)))Верю в 2-2
    Бужан вратарь лидера чемпионата. Может Кривцову пора заканчивать? За какие заслуги он в сборной?
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 24.03.2021 20:25
    +9
    Отличный состав , из тех кто есть .
    Удачи Украина !!!
    Ссылка
    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 24.03.2021 20:20
    +9
    Шахта с сет йух
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 24.03.2021 21:03
    +7
    Igor Xleb, 24.03.2021 21:02
    Вперед франція накажи цих днамовских неудачников
    Господи , эта 🐕 даже три слова через Гугл переводчик, без ошибок написать не может
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 24.03.2021 21:02
    +5
    Мне состав нравится. Нема Евгения, нема Марлоса, Харатина, Пятова, Мораеса. Спасибо хоть на этом.
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 24.03.2021 21:00
    +5
    Держим кулаки за наших ребят. Будет очень нелегко, но шансы всегда есть. Испанию же обыгрывали
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 24.03.2021 20:41
    +5
    Batya, 24.03.2021 20:39
    Мінус Буй. мінус Попов. мінус Трубін- це ПРОВАЛ, провал ТРЕНЕРА.
    Трубин сюда может идти только в комплекте с судьей Ивановым
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 24.03.2021 20:34
    +5
    MaҜs7777, 24.03.2021 20:32
    Мне пох Голубец даже если ваши плуги играют,главное результат Для сборной ,ну вы же не болейте за сборную когда там с шахты а там два воспитанника шахты лучшие наши зина и малина Матвиенко ,ну кривцов дно как и ваш забавный,,молись что бы твой любчик в которого ты влюблен Жора бущан не наплужил
    У меня глаза болят читать этот набор слов
    Зинченко и Малиновский НиКАКОГО отношения к шахтеру не имеют
    Первого Палкин вообще привселюдно назвал слабаком .
    ——
    А остальную чушь надписанную тобой я не могу разобрать без переводчика .
    ——
    Ты можешь бы свободна, твоя сборная сегодня не играет
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 24.03.2021 20:31
    +5
    Судя по всему, днонецкие сегодня будут за Францию болеть
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 24.03.2021 20:28
    +5
    MaҜs7777, 24.03.2021 20:25
    С забавным и буРщаном может быть разгром ещё и кривцова туда вставили ,вся надежда на Матвиенко малину Зину и яремчука
    И на то что бабка ,в виде вендетты за украденную пенсию, тебе наконец-то кабель от интернета обрежет
    А то уже нет сил вот скудоумные бредни читать
    —-
    Можешь не болеть за сборную, из-за того что в ней лучший вратарь страны и лучший молодой защитник .
    Думаю она переживёт как-то
    Ссылка
    Bandera
    online
      Bandera, 24.03.2021 20:27
    +5
    Дивний вибір капітана.
    Є Маліновський, є Караваєв, є Сидорчук, в кінці кінців.
    Ні , тьоя Зіна буде
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 24.03.2021 21:18
    +4
    MaҜs7777, 24.03.2021 21:12
    Пацаны))))))) Что ты скулишь жалуешься,ты Голубец никому не интересен все знают что ты гээй
    Урка, ты за смайликами не спрячешь свой горящий жо***
    Даже не пытайся .
    Ещё раз , ваш воспитанник - это Коваленка, вот это ваще родное
    А Зина и Малина - будут внукам рассказывать как им в жизни повезло свалить из ржавого Левиафана.
    ——
    Зная твою беспросветную тупость поясню , Левиафан- это не мат
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 24.03.2021 21:11
    +4
    Какая-то расстановка странная, будто пьяный рисовал.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 24.03.2021 21:10
    +4
    Кто там обижается на отсутствие большинства игроков ШД? Благодарите за это лично Луиша Каштру.
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 24.03.2021 20:43
    +4
    MaҜs7777, 24.03.2021 20:32
    Мне пох Голубец даже если ваши плуги играют,главное результат Для сборной ,ну вы же не болейте за сборную когда там с шахты а там два воспитанника шахты лучшие наши зина и малина Матвиенко ,ну кривцов дно как и ваш забавный,,молись что бы твой любчик в которого ты влюблен Жора бущан не наплужил
    Ти б про Маліну не розказував, васпітннік Шахтьора
    Бразилоферма викинула його як непотріб, а виховав його Вернидуб і Зоря, видно що з мужиків! На відміну від тебе лицемірного райдужного створіння
    Ссылка
    Bandera
    online
      Bandera, 24.03.2021 20:39
    +4
    forestcat, 24.03.2021 20:34
    У меня глаза болят читать этот набор слов
    Зинченко и Малиновский НиКАКОГО отношения к шахтеру не имеют
    Первого Палкин вообще привселюдно назвал слабаком .
    ——
    А остальную чушь надписанную тобой я не могу разобрать без переводчика .
    ——
    Ты можешь бы свободна, твоя сборная сегодня не играет
    👍👍👍
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 24.03.2021 21:18
    +3
    Я думаю если сыграем в ничью, то это будет очень хороший результат. Мы всю игру практически будем обороняться, и вся надежда на контратаки. Это первая игра, и жабоеды могут не собраться, и выйти на раслабоне. Сегодня вся надежда на оборону, и Бущана. Держим кулаки за нашу сборную. Удачи Украина!!!
    Ссылка
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