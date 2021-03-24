Анатолий ТРУБИН: «Хорошо играть против таких форвардов, как Мбаппе»

Вратарь сборной Украины – о матче против Франции

  • 24.03.2021 19:06
  • 420 просмотров
  • 0 комментариев
Анатолий ТРУБИН: «Хорошо играть против таких форвардов, как Мбаппе»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2022 против Франции (24 марта):

«Трудно кого-то выделить в составе соперника. Каждый игрок сборной Франции, каждый на своей позиции — один из лучших в мире. Очень хорошая команда. Нужно посмотреть на нее, разобрать и готовиться к матчу.

Трудно не наблюдать за игрой такого нападающего, как Мбаппе. Все и так знают, что он топ-футболист. Однако я считаю, что в противостояниях с лучшими ты показываешь, на что способен, что умеешь. Поэтому хорошо играть против таких форвардов».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности