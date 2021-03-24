Лавриненко сказал, сколько очков нужно Ингульцу для сохранения места в УПЛ

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко рассказал, сколько команде из Петрово нужно набрать очков, чтобы остаться в УПЛ на следующий сезон.

«Поскольку плотность среди аутсайдеров очень высокая и, принимая во внимание, что им еще встречаться между собой, поэтому без потерь не обойдется, то, думаю, что 25 очков для сохранения места в классе сильнейших должно хватить», — сказал Лавриненко.

На данный момент команда из Петрово идет на 9-м месте в УПЛ, имея в активе 19 очков.