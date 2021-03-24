Александр ПРИЗЕТКО: «Будет стоять Бущан. Он опытнее Трубина»

Бывший нападающий сборной Украины Александр Призетко поделился мнением о том, кто займет место в воротах украинской национальной команды в матче отбора на ЧМ-2022 против Франции.

«Выбора очевидного здесь нет, потому что Пятов — это, прежде всего, опыт. Мне кажется, что все-таки будет стоять Бущан. Он опытнее Трубина, и последние матчи показали, что он находится в хорошей форме. Трубин показывает хороший футбол, но в таком матче опыт немаловажен», — считает Призетко.

Поединок отбора на ЧМ-2022 Франция — Украина состоится в среду, 24 марта, в 21:45 по киевскому времени.