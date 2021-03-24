Александр ПРИЗЕТКО: «Будет стоять Бущан. Он опытнее Трубина»

Экс-форвард сборной Украины считает, что в матче с Францией сыграет вратарь «Динамо»

  • 24.03.2021 18:13
  • 1170 просмотров
  • 5 комментариев
Александр ПРИЗЕТКО: «Будет стоять Бущан. Он опытнее Трубина»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Бывший нападающий сборной Украины Александр Призетко поделился мнением о том, кто займет место в воротах украинской национальной команды в матче отбора на ЧМ-2022 против Франции.

«Выбора очевидного здесь нет, потому что Пятов — это, прежде всего, опыт. Мне кажется, что все-таки будет стоять Бущан. Он опытнее Трубина, и последние матчи показали, что он находится в хорошей форме. Трубин показывает хороший футбол, но в таком матче опыт немаловажен», — считает Призетко.

Поединок отбора на ЧМ-2022 Франция — Украина состоится в среду, 24 марта, в 21:45 по киевскому времени.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 24.03.2021 19:46
    0
    После поздравления Буффона - помоему очевидно
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 24.03.2021 19:26
    +2
    Трубин в прошлой игре не потянул
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 24.03.2021 19:05
    -4
    Краще Трубін
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 24.03.2021 18:58
    -3
    Ніжний метелик тоді гарантований на 100%
    Класика жанру, ніжно відбити лодонями перед собою, на добивання перший суперник, ось і все.... надія в мачі померла)
    Ну будь мужиком та дій як впевнений голкіпер вже...
    Фіксуй, або зіграй кулаком на виніс подалі в сторону бровки.
    Ну чесне слово, що не матч, то ляпи з відбиванням перед собою.
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 24.03.2021 18:34
    -5
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 24.03.2021 19:26
    +2
    Трубин в прошлой игре не потянул
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 24.03.2021 19:46
    0
    После поздравления Буффона - помоему очевидно
    Ссылка
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