Александр ПРИЗЕТКО: «Будет стоять Бущан. Он опытнее Трубина»

Бывший нападающий сборной Украины Александр Призетко поделился мнением о том, кто займет место в воротах украинской национальной команды в матче отбора на ЧМ-2022 против Франции.
«Выбора очевидного здесь нет, потому что Пятов — это, прежде всего, опыт. Мне кажется, что все-таки будет стоять Бущан. Он опытнее Трубина, и последние матчи показали, что он находится в хорошей форме. Трубин показывает хороший футбол, но в таком матче опыт немаловажен», — считает Призетко.
Поединок отбора на ЧМ-2022 Франция — Украина состоится в среду, 24 марта, в 21:45 по киевскому времени.
Источник — Футбол 1/2/3
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Класика жанру, ніжно відбити лодонями перед собою, на добивання перший суперник, ось і все.... надія в мачі померла)
Ну будь мужиком та дій як впевнений голкіпер вже...
Фіксуй, або зіграй кулаком на виніс подалі в сторону бровки.
Ну чесне слово, що не матч, то ляпи з відбиванням перед собою.
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