Кьеллини завершит карьеру в конце сезона

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини завершит карьеру в конце нынешнего сезона. Об этом сообщают итальянские СМИ.
«Ювентус» уже начал поиски нового капитана команды. Главным претендентом на повязку считается молодой защитник Маттейс Де Лигт. Также рассматриваются кандидатуры Пауло Дибалы и Криштиану Роналду.
Из-за частых травм Кьеллини провел в нынешнем сезоне всего 16 матчей за «Ювентус» во всех турнирах.
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Источник — Tuttosport
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