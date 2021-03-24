Кьеллини завершит карьеру в конце сезона

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини завершит карьеру в конце нынешнего сезона. Об этом сообщают итальянские СМИ.

«Ювентус» уже начал поиски нового капитана команды. Главным претендентом на повязку считается молодой защитник Маттейс Де Лигт. Также рассматриваются кандидатуры Пауло Дибалы и Криштиану Роналду.

Из-за частых травм Кьеллини провел в нынешнем сезоне всего 16 матчей за «Ювентус» во всех турнирах.