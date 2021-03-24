Андрей ДИКАНЬ: «Поставят Трубина или Бущана»

43-летний экс-вратарь сборной Украины Андрей Дикань поделился мнением о том, кому из голкиперов украинской национальной команды Андрей Шевченко доверит место в основе на поединок отбора на ЧМ-2022 против Франции.

«Скорее всего, поставят Трубина или Бущана, так как они постоянно в игровом тонусе. Но не хотелось бы списывать со счетов Андрея Пятова. Опыт есть опыт, и тренерский штаб уже примет решение, на кого делать ставку.

Сборной Украины не нужно отступать от своей игры, но будет очень тяжело», — заявил Дикань.

В активе Диканя 8 матчей за сборную Украины.

Поединок отбора на ЧМ-2022 Франция — Украина состоится в среду, 24 марта, в 21:45 по киевскому времени.