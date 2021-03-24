Андрей ДИКАНЬ: «Поставят Трубина или Бущана»

Специалист поделился мнением, кто из украинских вратарей выйдет в основе на матч с Францией

  • 24.03.2021 17:55
  • 252 просмотра
  • 4 комментария
Андрей ДИКАНЬ: «Поставят Трубина или Бущана»
© Getty Images/Global Images Ukraine

43-летний экс-вратарь сборной Украины Андрей Дикань поделился мнением о том, кому из голкиперов украинской национальной команды Андрей Шевченко доверит место в основе на поединок отбора на ЧМ-2022 против Франции.

«Скорее всего, поставят Трубина или Бущана, так как они постоянно в игровом тонусе. Но не хотелось бы списывать со счетов Андрея Пятова. Опыт есть опыт, и тренерский штаб уже примет решение, на кого делать ставку.

Сборной Украины не нужно отступать от своей игры, но будет очень тяжело», — заявил Дикань.

В активе Диканя 8 матчей за сборную Украины.

Поединок отбора на ЧМ-2022 Франция — Украина состоится в среду, 24 марта, в 21:45 по киевскому времени.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 24.03.2021 18:03
    0
    Только Пятов, только хардкор
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 24.03.2021 18:02
    0
    Трубин топ.
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 24.03.2021 18:01
    -2
    Дерьнамовцев STOP
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 24.03.2021 18:00
    -3
    Бущана поставят!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 24.03.2021 18:03
    0
    Только Пятов, только хардкор
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 24.03.2021 18:02
    0
    Трубин топ.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности