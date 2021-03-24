Рока не собирается покидать Баварию

24-летний испанский опорный полузащитник «Баварии» Марк Рока не собирается уходить из мюнхенского клуба, несмотря на малое количество предоставляемого ему игрового времени.

«Марк не думает об уходе из «Баварии», и клуб не сообщал нам, что хочет расстаться с футболистом в конце сезона.

У Марка нет причин покидать клуб. Ему комфортно и в команде, и в Мюнхене», — заявил агент игрока Кристиан Вайн.

Рока перешел в «Баварию» в минувшем октябре из «Эспаньола» за €9 миллионов. В текущем сезоне Марк провел за «Баварию» 10 матчей во всех турнирах.

Контракт футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость Роки составляет €12 миллионов.