Рока не собирается покидать Баварию

24-летний испанский опорный полузащитник «Баварии» Марк Рока не собирается уходить из мюнхенского клуба, несмотря на малое количество предоставляемого ему игрового времени.
«Марк не думает об уходе из «Баварии», и клуб не сообщал нам, что хочет расстаться с футболистом в конце сезона.
У Марка нет причин покидать клуб. Ему комфортно и в команде, и в Мюнхене», — заявил агент игрока Кристиан Вайн.
Рока перешел в «Баварию» в минувшем октябре из «Эспаньола» за €9 миллионов. В текущем сезоне Марк провел за «Баварию» 10 матчей во всех турнирах.
Контракт футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость Роки составляет €12 миллионов.
Источник — Goal.com
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