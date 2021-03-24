ФЕДЕЦКИЙ: «Игроки сборной Украины должны отпахать за себя и за того парня»

35-летний экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями от поединка украинской национальной команды против Франции в рамках отбора на ЧМ-2022.

«Если говорить о сборной Украины, то они тоже давно не собирались, и им сразу предстоит матч против чемпионов мира. Будет интересно.

Те игроки, которые выйдут и сменят травмированных футболистов, должны отдать себя на поле, отпахать за себя и того парня. Нужно не давать свободных зон сопернику, потому что у того же Комана и Мбаппе бешеная стартовая скорость. И если дать пространство, могут быть проблемы. Нужно сыграть максимально компактно и страховать друг друга. Ничейный результат будет приравниваться к победе, но в футболе все возможно», — считает Федецкий.

Поединок отбора на ЧМ-2022 Франция — Украина состоится в среду, 24 марта, в 21:45 по киевскому времени.