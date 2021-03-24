Новый капитан! Стало известно, кто выведет Украину на матч с Францией

Капитанскую повязку в украинской национальной команде наденет Александр Зинченко

  • 24.03.2021 16:53
  • 5979 просмотров
  • 27 комментариев
Новый капитан! Стало известно, кто выведет Украину на матч с Францией
© Getty Images/Global Images Ukraine

Стало известно, кто в составе сборной Украины наденет капитанскую повязку на первый матч отбора на ЧМ-2022 против национальной команды Франции.

Новым капитаном «сине-желтых» станет 24-летний футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко. Игрок будет 29-м капитаном в истории сборной Украины.

В активе Зинченко 35 матчей в составе украинской национальной команды, где он забил 5 мячей.

Поединок отбора на ЧМ-2022 Франция — Украина состоится в среду, 24 марта, в 21:45 по киевскому времени.

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Источник — Футбол 1/2/3

(13 голосов)

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Комментарии
    AgroZaryaRomaLviv
      AgroZaryaRomaLviv, 24.03.2021 18:10
    -1
    MaҜs7777, 24.03.2021 18:04
    Сам написав сам посміявся, ото забава в людини, сам п'ю, сам гуляю, сам стелюсь і сам лягаю
    Ссылка
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 24.03.2021 18:04
    -2
    HELLO, IT'S ME, 24.03.2021 18:00
    Ты уже на смереке?
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    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 24.03.2021 18:00
    0
    Андрей Мадайский, 24.03.2021 17:49
    С твоих высеров понятно одно, что ты такой же импотент как и Каштру + ко всему ты ещё и недоразвитый !!!
    И можешь писать в своё оправдание, что угодно и сколько угодно!!!
    Я уверен на этом сайте со мной согласится 90% читателей!!!
    Ты уже на смереке?
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    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 24.03.2021 17:58
    -1
    Pavlo Kolejchuk, 24.03.2021 17:55
    Спирт то 95.50%
    Ты смотрю все мозги спиртом и поплавил
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 24.03.2021 17:55
    -4
    Теперь главное запомнить ВСЕМ, что только Зинченко может базарить с арбитрами!
    А то опять дурных карт нахватают.)
    Ссылка
    Pavlo Kolejchuk
    online
      Pavlo Kolejchuk, 24.03.2021 17:55
    -3
    Спирт то 95.50%
    Ссылка
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 24.03.2021 17:54
    +1
    Pavlo Kolejchuk, 24.03.2021 17:51
    95.50%
    Что не 99.99. процентов приплюсуй ещё каждого вашего идиота у которых по сто аккаунтов и будет 200%
    Ссылка
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 24.03.2021 17:51
    0
    Андрей Мадайский, 24.03.2021 17:49
    С твоих высеров понятно одно, что ты такой же импотент как и Каштру + ко всему ты ещё и недоразвитый !!!
    И можешь писать в своё оправдание, что угодно и сколько угодно!!!
    Я уверен на этом сайте со мной согласится 90% читателей!!!
    Мне как то пох..на таких как ты 90 % даунов Лучше глотай молча
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    Pavlo Kolejchuk
    online
      Pavlo Kolejchuk, 24.03.2021 17:51
    0
    Андрей Мадайский, 24.03.2021 17:49
    С твоих высеров понятно одно, что ты такой же импотент как и Каштру + ко всему ты ещё и недоразвитый !!!
    И можешь писать в своё оправдание, что угодно и сколько угодно!!!
    Я уверен на этом сайте со мной согласится 90% читателей!!!
    95.50%
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 24.03.2021 17:49
    -1
    MaҜs7777, 24.03.2021 17:38
    Может ты будешь молча глотать,как делал это раньше
    С твоих высеров понятно одно, что ты такой же импотент как и Каштру + ко всему ты ещё и недоразвитый !!!
    И можешь писать в своё оправдание, что угодно и сколько угодно!!!
    Я уверен на этом сайте со мной согласится 90% читателей!!!
    Ссылка
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 24.03.2021 17:38
    -7
    Андрей Мадайский, 24.03.2021 17:37
    Может ты просто всех порадуешь на сайте и потеряешься!!!
    Может ты будешь молча глотать,как делал это раньше
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 24.03.2021 17:37
    +1
    MaҜs7777, 24.03.2021 17:30
    Нет манданский ,может капитаном сделать бурщщана или забавного которые 7-1 с французами и опозорил и страну
    Может ты просто всех порадуешь на сайте и потеряешься!!!
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 24.03.2021 17:36
    -2
    Ярика Ракицкого капитаном Кто ЗА ставим минус
    Ссылка
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 24.03.2021 17:33
    -3
    Это зрада чи перемога
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 24.03.2021 17:30
    -1
    Balta, 24.03.2021 17:28
    Рад за игрока ФК Уфа образца 2015-2016, заслужил капитанство
    Он из Уфы заслужил капитанство в сборной? А так-то никто не безупречен, но молодец, вовремя спетлял из вонючего болота
    Ссылка
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 24.03.2021 17:30
    -8
    Андрей Мадайский, 24.03.2021 17:26
    Почему сепара делают капитаном???
    Да и ко всему он ещё и ребенок.....
    Нет манданский ,может капитаном сделать бурщщана или забавного которые 7-1 с французами и опозорил и страну
    Ссылка
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 24.03.2021 17:29
    -8
    Balta, 24.03.2021 17:28
    Рад за игрока ФК Уфа образца 2015-2016, заслужил капитанство
    Ссылка
    Balta
      Balta, 24.03.2021 17:28
    -10
    Рад за игрока ФК Уфа образца 2015-2016, заслужил капитанство
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 24.03.2021 17:26
    -9
    Почему сепара делают капитаном???
    Да и ко всему он ещё и ребенок.....
    Ссылка
    Олег Татаринов
    online
      Олег Татаринов, 24.03.2021 17:25
    +6
    та да,сейчас ярко-выраженого лидера в зборной нет....(
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 24.03.2021 17:18
    +8
    Igor Xleb, 24.03.2021 17:11
    кончений канал платний трк Україна нема де дивитись
    інтернет, ейс-стрім ніхто не відміняв)
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 24.03.2021 17:11
    +7
    Влада Седаааан - капитан!!!)))))))))
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 24.03.2021 17:11
    +7
    Разумное решение
    Ссылка
    Олег Татаринов
    online
      Олег Татаринов, 24.03.2021 17:25
    +6
    та да,сейчас ярко-выраженого лидера в зборной нет....(
    Ссылка
    lviv-999
      lviv-999, 24.03.2021 17:22
    +6
    Рижий на Фарт як в Лобановського !!! Жаль Циганкова нема )))
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 24.03.2021 17:12
    +4
    Igor Xleb, 24.03.2021 17:11
    кончений канал платний трк Україна нема де дивитись
    халявщик...по радио слушай
    Ссылка
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 24.03.2021 17:54
    +1
    Pavlo Kolejchuk, 24.03.2021 17:51
    95.50%
    Что не 99.99. процентов приплюсуй ещё каждого вашего идиота у которых по сто аккаунтов и будет 200%
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    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 24.03.2021 17:37
    +1
    MaҜs7777, 24.03.2021 17:30
    Нет манданский ,может капитаном сделать бурщщана или забавного которые 7-1 с французами и опозорил и страну
    Может ты просто всех порадуешь на сайте и потеряешься!!!
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 24.03.2021 18:00
    0
    Андрей Мадайский, 24.03.2021 17:49
    С твоих высеров понятно одно, что ты такой же импотент как и Каштру + ко всему ты ещё и недоразвитый !!!
    И можешь писать в своё оправдание, что угодно и сколько угодно!!!
    Я уверен на этом сайте со мной согласится 90% читателей!!!
    Ты уже на смереке?
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    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 24.03.2021 17:51
    0
    Андрей Мадайский, 24.03.2021 17:49
    С твоих высеров понятно одно, что ты такой же импотент как и Каштру + ко всему ты ещё и недоразвитый !!!
    И можешь писать в своё оправдание, что угодно и сколько угодно!!!
    Я уверен на этом сайте со мной согласится 90% читателей!!!
    Мне как то пох..на таких как ты 90 % даунов Лучше глотай молча
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    Pavlo Kolejchuk
    online
      Pavlo Kolejchuk, 24.03.2021 17:51
    0
    Андрей Мадайский, 24.03.2021 17:49
    С твоих высеров понятно одно, что ты такой же импотент как и Каштру + ко всему ты ещё и недоразвитый !!!
    И можешь писать в своё оправдание, что угодно и сколько угодно!!!
    Я уверен на этом сайте со мной согласится 90% читателей!!!
    95.50%
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    Ihor86
    online
      Ihor86, 24.03.2021 17:11
    0
    Больше всех заслуживает Малиновский! Но Зина тоже крут+душа компании
    Ссылка
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