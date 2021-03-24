Новый капитан! Стало известно, кто выведет Украину на матч с Францией

Стало известно, кто в составе сборной Украины наденет капитанскую повязку на первый матч отбора на ЧМ-2022 против национальной команды Франции.

Новым капитаном «сине-желтых» станет 24-летний футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко. Игрок будет 29-м капитаном в истории сборной Украины.

В активе Зинченко 35 матчей в составе украинской национальной команды, где он забил 5 мячей.

Поединок отбора на ЧМ-2022 Франция — Украина состоится в среду, 24 марта, в 21:45 по киевскому времени.