Новый капитан! Стало известно, кто выведет Украину на матч с Францией

Стало известно, кто в составе сборной Украины наденет капитанскую повязку на первый матч отбора на ЧМ-2022 против национальной команды Франции.
Новым капитаном «сине-желтых» станет 24-летний футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко. Игрок будет 29-м капитаном в истории сборной Украины.
В активе Зинченко 35 матчей в составе украинской национальной команды, где он забил 5 мячей.
Поединок отбора на ЧМ-2022 Франция — Украина состоится в среду, 24 марта, в 21:45 по киевскому времени.
Источник — Футбол 1/2/3
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Я уверен на этом сайте со мной согласится 90% читателей!!!
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