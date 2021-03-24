Нива не договорилась о контракте с украинским защитником

26 марта домашний календарный матч с «Волынью» тернопольская «Нива» из-за сложных погодных условий проведет в Луцке.

Находившемуся на просмотре 22-летнему украинскому защитнику Валерию Степаненко, ранее выступавшему за молдавский «Сфынтул Георге» и сыгравшему в спарринге со «Львовом», не удалось договориться об условиях контракта с клубным руководством, и он покинул расположение тернопольской команды.

«Нива» проявляла интерес и к опорному полузащитнику Даниэлу Раулюку, минувшей осенью защищавшему цвета «Буковины», но до конкретики с подписанием соглашения дело так и не дошло.

«Нива» занимает 12-е место в Первой лиге, набрав 18 очков.