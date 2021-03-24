Сергей НАГОРНЯК: «1:7 в этот раз не будет»

Тренер молодежной сборной Украины Сергей Нагорняк поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2022 Франция — Украина.

«Шансы у сборной Украины есть, конечно. Мы все надеемся, что не будет повторения прошлогоднего матча, когда украинская сборная уступила в Париже 1:7. Я думаю, такого счета не будет. Тогда различные причины повлияли на то, что Украина уступила с разгромным результатом.

Интересно будет посмотреть этот поединок. Наши ребята, я думаю, тоже мотивированные. У них все-таки самолюбие очень хорошее. В этой встрече ребята должны достойно выступить. Это всего лишь первая игра, но от первых матчей всегда многое зависит. Но будем надеяться на лучшее.

Забарный сказал, что слабые стороны есть у всех и заверил, что оборона Украины справится с Мбаппе? Конечно, можно справиться с Килианом. Мбаппе опасен, когда простор есть. Ему нужно закрыть пространство. В закрытом пространстве форвард ПСЖ не настолько опасен, как тот же Месси. Большой козырь Мбаппе — это его сумасшедшая скорость.

Очень хочется, чтобы наши не проиграли. Будет тяжело, но все возможно. Будем поддерживать сборную Украины», — сказал Нагорняк.

Поединок отбора на ЧМ-2022 Франция — Украина состоится в среду, 24 марта, в 21:45 по киевскому времени.