Роман МАКСИМЮК: «Шевченко найдет нужные слова»

Но Франция все-таки победит Украину, считает специалист

  • 24.03.2021 16:05
  • 200 просмотров
  • 0 комментариев
Роман МАКСИМЮК: «Шевченко найдет нужные слова»
© УАФ. Андрей Шевченко

Экс-игрок сборной Украины Роман Максимюк поделился ожиданиями от поединка команды Андрея Шевченко против сборной Франции в рамках отбора на ЧМ-2022.

«Считаю, что в предстоящем матче в два мяча победит сборная Франции, у которой очень много кандидатов в команду, поэтому для любого футболиста каждый поединок, товарищеский или официальный, это шанс доказать свою силу. У французов больше индивидуально сильных исполнителей. И не стоит забывать, что это действующие чемпионы мира.  

Уверен, что Андрей Шевченко найдет нужные слова для своих подопечных, и команда попытается доказать, что мы можем играть достойно, я не говорю о счете, с лучшими сборными Европы.

Несмотря на то, что я ставлю на сборную Франции, считаю, что футбол будет интересным и со стороны «сине-желтых», — считает Максимюк.

Поединок отбора на ЧМ-2022 Франция — Украина состоится в среду, 24 марта, в 21:45 по киевскому времени.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности