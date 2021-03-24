Роман МАКСИМЮК: «Шевченко найдет нужные слова»

Экс-игрок сборной Украины Роман Максимюк поделился ожиданиями от поединка команды Андрея Шевченко против сборной Франции в рамках отбора на ЧМ-2022.

«Считаю, что в предстоящем матче в два мяча победит сборная Франции, у которой очень много кандидатов в команду, поэтому для любого футболиста каждый поединок, товарищеский или официальный, это шанс доказать свою силу. У французов больше индивидуально сильных исполнителей. И не стоит забывать, что это действующие чемпионы мира.

Уверен, что Андрей Шевченко найдет нужные слова для своих подопечных, и команда попытается доказать, что мы можем играть достойно, я не говорю о счете, с лучшими сборными Европы.

Несмотря на то, что я ставлю на сборную Франции, считаю, что футбол будет интересным и со стороны «сине-желтых», — считает Максимюк.

Поединок отбора на ЧМ-2022 Франция — Украина состоится в среду, 24 марта, в 21:45 по киевскому времени.