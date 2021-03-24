УЕФА планирует отменить финансовый фэйр-плей

Клубы получат больше свободы на трансферном рынке

  • 24.03.2021 15:42
  • 2065 просмотров
  • 21 комментарий
УЕФА планирует отменить финансовый фэйр-плей
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА планирует отменить финансовый фэйр-плей. Об этом сообщает авторитетное итальянское издание «La Gazzetta dello Sport».

Ожидается, что официально об отмене ФФП президент УЕФА Александер Чеферин сообщит уже завтра, 25 марта. Вместо ФФП будет введена новая система финансового контроля, которая даст клубам больше свободы на трансферном рынке.

Финансовый фэйр-плей действует в европейском футболе с 2011 года. Согласно правилам, клубам запрещено тратить больше, чем они зарабатывают. При этом расходы на инфраструктуру и молодежные команды не учитываются.

В феврале 2020 года УЕФА дисквалифицировал на два года за нарушение ФФП «Манчестер Сити», однако клуб выиграл апелляцию в Спортивном арбитражном суде Лозанны.

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Источник — La Gazzetta dello Sport

(7 голосов)

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Комментарии
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 24.03.2021 16:43
    0
    Vitalii_13UA, 24.03.2021 16:38
    У них хотя бы работают нормально их академии и затем можно увидеть их игроков в их или других клубах. Также сыгранность игроков, они чувствуют друг друга. Когда смотришь их игры, в них есть чувство понимания.
    ПСЖ купил раз Неймара, Мбапе и в целом, посмотреть на их состав, можно увидеть много игроков, которые были и есть на слуху. Поэтому они и мешки. Но суть не в деньгах, а подходе клуба. Клуб просто скупает игроков, чтобы выиграть ЛЧ. У клуба нет цели построить академии и развивать хороших игроков. Это как играть в менеджер или фифа, начитерить себе деньги, скупить всех дорогих игроков и играть. В чем интерес?
    ну здесь палка о двух концах
    не возможно спорить с академией барселоны, реала, баварии или манчестер юнайтед, где мечтают играть дети со всей земли(месси - воспитанник барселоны - где аргентина и где каталония?), пока ты точно также громко не заявишь о своем клубе
    есть конечно вариант купить такой клуб, но может получиться как с дьяволами и их американскими владельцами
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 24.03.2021 16:38
    0
    Ёкарный Бабай, 24.03.2021 16:28
    А че как денежные мешки так сразу МС и ПСЖ? Бавария, Ювентус, Барселона, Реал, МЮ и Челси, у которых сосредоточено большинство всех трофеев точно такие же денежные мешки, живущие на деньги своих спонсоров (от складчины и банков до директоров FIAT). ПСЖ разок купил Неймара и теперь прямо притча во языцех.
    У них хотя бы работают нормально их академии и затем можно увидеть их игроков в их или других клубах. Также сыгранность игроков, они чувствуют друг друга. Когда смотришь их игры, в них есть чувство понимания.
    ПСЖ купил раз Неймара, Мбапе и в целом, посмотреть на их состав, можно увидеть много игроков, которые были и есть на слуху. Поэтому они и мешки. Но суть не в деньгах, а подходе клуба. Клуб просто скупает игроков, чтобы выиграть ЛЧ. У клуба нет цели построить академии и развивать хороших игроков. Это как играть в менеджер или фифа, начитерить себе деньги, скупить всех дорогих игроков и играть. В чем интерес?
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 24.03.2021 16:33
    0
    Гранды и мафия уже потирает ручки)Бааааблоооо)))
    Ссылка
    Александр Петров
    online
      Александр Петров, 24.03.2021 16:32
    0
    Сколько там Мбаппе теперь стоить будет 1 млрд. или 10 млрд? У шейхов Триллионные состояния
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 24.03.2021 16:32
    0
    а вообще - достаточно неожиданно и теперь интересно, это че там псж собирается летом сделать?
    просто раньше изза ффп - говорили, что тяжело вписать неймара. мбаппе и месси(если брать его свободным агентом) - потому что как бы там зарплатный фонд - и ффп провален
    а теперь чего? неймар-мбаппе-месси-роналду и заготавливать 100500 вагонов футболок?
    Ссылка
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 24.03.2021 16:32
    -1
    Иванисеня,Семенец,Майораль,Шина СПАСИБО!, 24.03.2021 15:59
    Ну да, чтоб такие денежные мешки как ПСЖ и МС, могли скупить всех футболистов в мире!
    Стёпка ты ещё себе один ник создал ,
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 24.03.2021 16:30
    0
    Forever_smart_13, 24.03.2021 15:56
    Это не Платини-ли минусует??
    Нет, это шпрот.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 24.03.2021 16:29
    0
    Футболу, и НХЛ, НБА необходимоста перезагрузка - деноминация контрактов на один 0.
    Ничего, думаю большая семья Месси как-нибудь проживёт ближайших 4 года на 55,5 млн. евро...
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 24.03.2021 16:28
    0
    Vitalii_13UA, 24.03.2021 16:13
    Пускай покупают, что им это дало? Они же не развиваются как клубы, просто скупают дорогих футболистов. У них нет особой сыгранности. Тот же МС, до прихода Гвардиолы просто был сильный клуб в АПЛ, а для сыгранности в ЛЧ - не было игры. ПСЖ - звезд много, все тянут одеяло на себя и нет нормального итога. Брать Лигу1 - это конечно топ, когда нет вообще конкурентов, но в ЛЧ явно не умеют играть. Прошлый год случайность для них, с трудом прошли БД и Аталанту и то, я думаю, что если было бы 2 матча с Аталантой, они бы проиграли. То, что они обыграли никакущую Барсу этого сезона - это не показывает мастерства.
    А че как денежные мешки так сразу МС и ПСЖ? Бавария, Ювентус, Барселона, Реал, МЮ и Челси, у которых сосредоточено большинство всех трофеев точно такие же денежные мешки, живущие на деньги своих спонсоров (от складчины и банков до директоров FIAT). ПСЖ разок купил Неймара и теперь прямо притча во языцех.
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 24.03.2021 16:28
    0
    Fangold, 24.03.2021 16:00
    Лобісти занесли гроші
    ага, шейх из псж переложил бабки из левого кармана в правый
    Ссылка
    Forever_smart_13
    online
      Forever_smart_13, 24.03.2021 16:17
    -2
    Vitalii_13UA, 24.03.2021 16:13
    Пускай покупают, что им это дало? Они же не развиваются как клубы, просто скупают дорогих футболистов. У них нет особой сыгранности. Тот же МС, до прихода Гвардиолы просто был сильный клуб в АПЛ, а для сыгранности в ЛЧ - не было игры. ПСЖ - звезд много, все тянут одеяло на себя и нет нормального итога. Брать Лигу1 - это конечно топ, когда нет вообще конкурентов, но в ЛЧ явно не умеют играть. Прошлый год случайность для них, с трудом прошли БД и Аталанту и то, я думаю, что если было бы 2 матча с Аталантой, они бы проиграли. То, что они обыграли никакущую Барсу этого сезона - это не показывает мастерства.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 24.03.2021 16:13
    0
    Иванисеня,Семенец,Майораль,Шина СПАСИБО!, 24.03.2021 15:59
    Ну да, чтоб такие денежные мешки как ПСЖ и МС, могли скупить всех футболистов в мире!
    Пускай покупают, что им это дало? Они же не развиваются как клубы, просто скупают дорогих футболистов. У них нет особой сыгранности. Тот же МС, до прихода Гвардиолы просто был сильный клуб в АПЛ, а для сыгранности в ЛЧ - не было игры. ПСЖ - звезд много, все тянут одеяло на себя и нет нормального итога. Брать Лигу1 - это конечно топ, когда нет вообще конкурентов, но в ЛЧ явно не умеют играть. Прошлый год случайность для них, с трудом прошли БД и Аталанту и то, я думаю, что если было бы 2 матча с Аталантой, они бы проиграли. То, что они обыграли никакущую Барсу этого сезона - это не показывает мастерства.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 24.03.2021 16:08
    +3
    Иванисеня,Семенец,Майораль,Шина СПАСИБО!, 24.03.2021 15:59
    Ну да, чтоб такие денежные мешки как ПСЖ и МС, могли скупить всех футболистов в мире!
    Думаю, действия УЕФА направлены против того, чтобы денежные мешки задумывались о своем кубке с блекджеком и казино. Сначала швейцарскую систему, теперь это.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 24.03.2021 16:00
    0
    Лобісти занесли гроші
    Ссылка
    Иванисеня,Семенец,Майораль,Шина СПАСИБО!
    online
      Иванисеня,Семенец,Майораль,Шина СПАСИ..., 24.03.2021 15:59
    0
    Ну да, чтоб такие денежные мешки как ПСЖ и МС, могли скупить всех футболистов в мире!
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 24.03.2021 15:57
    +1
    axylinam, 24.03.2021 15:48
    Давно пора эту глупость отменить-сколько хочет потратить денег хозяин клуба никого не должно волновать
    ну создавать видимость работы тоже ведь надо
    правда сама по себе идея не глупая, просто для того, чтобы она работала - это надо реально работать и контролировать, а не делать вице-президентом уефа шейха, который чисто случайно владелец псж
    а то прям пчелы против меда вышло
    Ссылка
    Forever_smart_13
    online
      Forever_smart_13, 24.03.2021 15:56
    -3
    Это не Платини-ли минусует??
    Ссылка
    Forever_smart_13
    online
      Forever_smart_13, 24.03.2021 15:51
    -1
    Задумка мафиозного Платени о якобы честной финансовой политике клубов не оправдала себя. ТОП клубы как Барса, Реал, ПСЖ, Бавария, МанСи и др. как покупала дорогих, но высоквалифицированных игроков так и покупает. Отсюда и Результаты и соответственно доходы. Для примера возьмём Шихту и динамо. Шахте можно закупить аж на 20 лямов а динамо вообще на 10-ть. Ну результаты в Европе по нашим грандам все видели
    Поэтому отмену ФФП считаю своевременной и правильной
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 24.03.2021 15:48
    +2
    Давно пора эту глупость отменить-сколько хочет потратить денег хозяин клуба никого не должно волновать
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 24.03.2021 15:47
    -2
    Ну наконец-то.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 24.03.2021 16:08
    +3
    Иванисеня,Семенец,Майораль,Шина СПАСИБО!, 24.03.2021 15:59
    Ну да, чтоб такие денежные мешки как ПСЖ и МС, могли скупить всех футболистов в мире!
    Думаю, действия УЕФА направлены против того, чтобы денежные мешки задумывались о своем кубке с блекджеком и казино. Сначала швейцарскую систему, теперь это.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 24.03.2021 15:48
    +2
    Давно пора эту глупость отменить-сколько хочет потратить денег хозяин клуба никого не должно волновать
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 24.03.2021 15:45
    +2
    Так смешно... зачем было вводили? Чтобы отменить? Этот ФФП вообще работал нормально?
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 24.03.2021 15:57
    +1
    axylinam, 24.03.2021 15:48
    Давно пора эту глупость отменить-сколько хочет потратить денег хозяин клуба никого не должно волновать
    ну создавать видимость работы тоже ведь надо
    правда сама по себе идея не глупая, просто для того, чтобы она работала - это надо реально работать и контролировать, а не делать вице-президентом уефа шейха, который чисто случайно владелец псж
    а то прям пчелы против меда вышло
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 24.03.2021 16:43
    0
    Vitalii_13UA, 24.03.2021 16:38
    У них хотя бы работают нормально их академии и затем можно увидеть их игроков в их или других клубах. Также сыгранность игроков, они чувствуют друг друга. Когда смотришь их игры, в них есть чувство понимания.
    ПСЖ купил раз Неймара, Мбапе и в целом, посмотреть на их состав, можно увидеть много игроков, которые были и есть на слуху. Поэтому они и мешки. Но суть не в деньгах, а подходе клуба. Клуб просто скупает игроков, чтобы выиграть ЛЧ. У клуба нет цели построить академии и развивать хороших игроков. Это как играть в менеджер или фифа, начитерить себе деньги, скупить всех дорогих игроков и играть. В чем интерес?
    ну здесь палка о двух концах
    не возможно спорить с академией барселоны, реала, баварии или манчестер юнайтед, где мечтают играть дети со всей земли(месси - воспитанник барселоны - где аргентина и где каталония?), пока ты точно также громко не заявишь о своем клубе
    есть конечно вариант купить такой клуб, но может получиться как с дьяволами и их американскими владельцами
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 24.03.2021 16:38
    0
    Ёкарный Бабай, 24.03.2021 16:28
    А че как денежные мешки так сразу МС и ПСЖ? Бавария, Ювентус, Барселона, Реал, МЮ и Челси, у которых сосредоточено большинство всех трофеев точно такие же денежные мешки, живущие на деньги своих спонсоров (от складчины и банков до директоров FIAT). ПСЖ разок купил Неймара и теперь прямо притча во языцех.
    У них хотя бы работают нормально их академии и затем можно увидеть их игроков в их или других клубах. Также сыгранность игроков, они чувствуют друг друга. Когда смотришь их игры, в них есть чувство понимания.
    ПСЖ купил раз Неймара, Мбапе и в целом, посмотреть на их состав, можно увидеть много игроков, которые были и есть на слуху. Поэтому они и мешки. Но суть не в деньгах, а подходе клуба. Клуб просто скупает игроков, чтобы выиграть ЛЧ. У клуба нет цели построить академии и развивать хороших игроков. Это как играть в менеджер или фифа, начитерить себе деньги, скупить всех дорогих игроков и играть. В чем интерес?
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 24.03.2021 16:33
    0
    Гранды и мафия уже потирает ручки)Бааааблоооо)))
    Ссылка
    Александр Петров
    online
      Александр Петров, 24.03.2021 16:32
    0
    Сколько там Мбаппе теперь стоить будет 1 млрд. или 10 млрд? У шейхов Триллионные состояния
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 24.03.2021 16:32
    0
    а вообще - достаточно неожиданно и теперь интересно, это че там псж собирается летом сделать?
    просто раньше изза ффп - говорили, что тяжело вписать неймара. мбаппе и месси(если брать его свободным агентом) - потому что как бы там зарплатный фонд - и ффп провален
    а теперь чего? неймар-мбаппе-месси-роналду и заготавливать 100500 вагонов футболок?
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 24.03.2021 16:30
    0
    Forever_smart_13, 24.03.2021 15:56
    Это не Платини-ли минусует??
    Нет, это шпрот.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 24.03.2021 16:29
    0
    Футболу, и НХЛ, НБА необходимоста перезагрузка - деноминация контрактов на один 0.
    Ничего, думаю большая семья Месси как-нибудь проживёт ближайших 4 года на 55,5 млн. евро...
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 24.03.2021 16:28
    0
    Vitalii_13UA, 24.03.2021 16:13
    Пускай покупают, что им это дало? Они же не развиваются как клубы, просто скупают дорогих футболистов. У них нет особой сыгранности. Тот же МС, до прихода Гвардиолы просто был сильный клуб в АПЛ, а для сыгранности в ЛЧ - не было игры. ПСЖ - звезд много, все тянут одеяло на себя и нет нормального итога. Брать Лигу1 - это конечно топ, когда нет вообще конкурентов, но в ЛЧ явно не умеют играть. Прошлый год случайность для них, с трудом прошли БД и Аталанту и то, я думаю, что если было бы 2 матча с Аталантой, они бы проиграли. То, что они обыграли никакущую Барсу этого сезона - это не показывает мастерства.
    А че как денежные мешки так сразу МС и ПСЖ? Бавария, Ювентус, Барселона, Реал, МЮ и Челси, у которых сосредоточено большинство всех трофеев точно такие же денежные мешки, живущие на деньги своих спонсоров (от складчины и банков до директоров FIAT). ПСЖ разок купил Неймара и теперь прямо притча во языцех.
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 24.03.2021 16:28
    0
    Fangold, 24.03.2021 16:00
    Лобісти занесли гроші
    ага, шейх из псж переложил бабки из левого кармана в правый
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 24.03.2021 16:13
    0
    Иванисеня,Семенец,Майораль,Шина СПАСИБО!, 24.03.2021 15:59
    Ну да, чтоб такие денежные мешки как ПСЖ и МС, могли скупить всех футболистов в мире!
    Пускай покупают, что им это дало? Они же не развиваются как клубы, просто скупают дорогих футболистов. У них нет особой сыгранности. Тот же МС, до прихода Гвардиолы просто был сильный клуб в АПЛ, а для сыгранности в ЛЧ - не было игры. ПСЖ - звезд много, все тянут одеяло на себя и нет нормального итога. Брать Лигу1 - это конечно топ, когда нет вообще конкурентов, но в ЛЧ явно не умеют играть. Прошлый год случайность для них, с трудом прошли БД и Аталанту и то, я думаю, что если было бы 2 матча с Аталантой, они бы проиграли. То, что они обыграли никакущую Барсу этого сезона - это не показывает мастерства.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 24.03.2021 16:00
    0
    Лобісти занесли гроші
    Ссылка
    Иванисеня,Семенец,Майораль,Шина СПАСИБО!
    online
      Иванисеня,Семенец,Майораль,Шина СПАСИ..., 24.03.2021 15:59
    0
    Ну да, чтоб такие денежные мешки как ПСЖ и МС, могли скупить всех футболистов в мире!
    Ссылка
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