УЕФА планирует отменить финансовый фэйр-плей. Об этом сообщает авторитетное итальянское издание «La Gazzetta dello Sport».
Ожидается, что официально об отмене ФФП президент УЕФА Александер Чеферин сообщит уже завтра, 25 марта. Вместо ФФП будет введена новая система финансового контроля, которая даст клубам больше свободы на трансферном рынке.
Финансовый фэйр-плей действует в европейском футболе с 2011 года. Согласно правилам, клубам запрещено тратить больше, чем они зарабатывают. При этом расходы на инфраструктуру и молодежные команды не учитываются.
В феврале 2020 года УЕФА дисквалифицировал на два года за нарушение ФФП «Манчестер Сити», однако клуб выиграл апелляцию в Спортивном арбитражном суде Лозанны.
Источник — La Gazzetta dello Sport
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ПСЖ купил раз Неймара, Мбапе и в целом, посмотреть на их состав, можно увидеть много игроков, которые были и есть на слуху. Поэтому они и мешки. Но суть не в деньгах, а подходе клуба. Клуб просто скупает игроков, чтобы выиграть ЛЧ. У клуба нет цели построить академии и развивать хороших игроков. Это как играть в менеджер или фифа, начитерить себе деньги, скупить всех дорогих игроков и играть. В чем интерес?
не возможно спорить с академией барселоны, реала, баварии или манчестер юнайтед, где мечтают играть дети со всей земли(месси - воспитанник барселоны - где аргентина и где каталония?), пока ты точно также громко не заявишь о своем клубе
есть конечно вариант купить такой клуб, но может получиться как с дьяволами и их американскими владельцами
ПСЖ купил раз Неймара, Мбапе и в целом, посмотреть на их состав, можно увидеть много игроков, которые были и есть на слуху. Поэтому они и мешки. Но суть не в деньгах, а подходе клуба. Клуб просто скупает игроков, чтобы выиграть ЛЧ. У клуба нет цели построить академии и развивать хороших игроков. Это как играть в менеджер или фифа, начитерить себе деньги, скупить всех дорогих игроков и играть. В чем интерес?
просто раньше изза ффп - говорили, что тяжело вписать неймара. мбаппе и месси(если брать его свободным агентом) - потому что как бы там зарплатный фонд - и ффп провален
а теперь чего? неймар-мбаппе-месси-роналду и заготавливать 100500 вагонов футболок?
Ничего, думаю большая семья Месси как-нибудь проживёт ближайших 4 года на 55,5 млн. евро...
правда сама по себе идея не глупая, просто для того, чтобы она работала - это надо реально работать и контролировать, а не делать вице-президентом уефа шейха, который чисто случайно владелец псж
а то прям пчелы против меда вышло
Поэтому отмену ФФП считаю своевременной и правильной
правда сама по себе идея не глупая, просто для того, чтобы она работала - это надо реально работать и контролировать, а не делать вице-президентом уефа шейха, который чисто случайно владелец псж
а то прям пчелы против меда вышло
ПСЖ купил раз Неймара, Мбапе и в целом, посмотреть на их состав, можно увидеть много игроков, которые были и есть на слуху. Поэтому они и мешки. Но суть не в деньгах, а подходе клуба. Клуб просто скупает игроков, чтобы выиграть ЛЧ. У клуба нет цели построить академии и развивать хороших игроков. Это как играть в менеджер или фифа, начитерить себе деньги, скупить всех дорогих игроков и играть. В чем интерес?
не возможно спорить с академией барселоны, реала, баварии или манчестер юнайтед, где мечтают играть дети со всей земли(месси - воспитанник барселоны - где аргентина и где каталония?), пока ты точно также громко не заявишь о своем клубе
есть конечно вариант купить такой клуб, но может получиться как с дьяволами и их американскими владельцами
ПСЖ купил раз Неймара, Мбапе и в целом, посмотреть на их состав, можно увидеть много игроков, которые были и есть на слуху. Поэтому они и мешки. Но суть не в деньгах, а подходе клуба. Клуб просто скупает игроков, чтобы выиграть ЛЧ. У клуба нет цели построить академии и развивать хороших игроков. Это как играть в менеджер или фифа, начитерить себе деньги, скупить всех дорогих игроков и играть. В чем интерес?
просто раньше изза ффп - говорили, что тяжело вписать неймара. мбаппе и месси(если брать его свободным агентом) - потому что как бы там зарплатный фонд - и ффп провален
а теперь чего? неймар-мбаппе-месси-роналду и заготавливать 100500 вагонов футболок?
Ничего, думаю большая семья Месси как-нибудь проживёт ближайших 4 года на 55,5 млн. евро...
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