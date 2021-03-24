УЕФА планирует отменить финансовый фэйр-плей. Об этом сообщает авторитетное итальянское издание «La Gazzetta dello Sport».

Ожидается, что официально об отмене ФФП президент УЕФА Александер Чеферин сообщит уже завтра, 25 марта. Вместо ФФП будет введена новая система финансового контроля, которая даст клубам больше свободы на трансферном рынке.

Финансовый фэйр-плей действует в европейском футболе с 2011 года. Согласно правилам, клубам запрещено тратить больше, чем они зарабатывают. При этом расходы на инфраструктуру и молодежные команды не учитываются.

В феврале 2020 года УЕФА дисквалифицировал на два года за нарушение ФФП «Манчестер Сити», однако клуб выиграл апелляцию в Спортивном арбитражном суде Лозанны.