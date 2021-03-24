Владимир МИКИТИН: «Играть с Францией в открытый футбол — смерти подобно»

Бывший футболист сборной Украины Владимир Микитин поделился ожиданиями от поединка «сине-желтых» против национальной команды Франции в рамках отбора на ЧМ-2022.

«Многие наши сборники выступают в Украине, а чемпионат у нас возобновился не так давно, поэтому игровой тонус будет на стороне французов. Возможно, футболисты «Динамо» и «Шахтера», которых в сборной добрая половина, окажутся не в лучшем моральном состоянии после вылета из Лиги Европы.

С большой долей вероятности можно говорить о том, что «сине-желтые» будут действовать от обороны, порой прессингуя оппонента, поскольку, если с такой сборной, как Франция, играть в открытый футбол, то это смерти подобно.

Уверен, что подопечные Андрея Шевченко постараются показать свой максимум, и шансы поразить ворота у наших ребят будут обязательно, тем не менее, украинцы не смогут устоять перед более опытным соперником. Думаю, французы победят с минимальным счетом 2:1», — считает Микитин.

Поединок отбора на ЧМ-2022 Франция — Украина состоится в среду, 24 марта, в 21:45 по киевскому времени.