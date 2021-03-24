Владимир МИКИТИН: «Играть с Францией в открытый футбол — смерти подобно»

Специалист считает, что сборная Украины проиграет французской национальной команде

  • 24.03.2021 15:30
  • 392 просмотра
  • 1 комментарий
Владимир МИКИТИН: «Играть с Францией в открытый футбол — смерти подобно»
© ФК Заря Луганск. Владимир Микитин

Бывший футболист сборной Украины Владимир Микитин поделился ожиданиями от поединка «сине-желтых» против национальной команды Франции в рамках отбора на ЧМ-2022.

«Многие наши сборники выступают в Украине, а чемпионат у нас возобновился не так давно, поэтому игровой тонус будет на стороне французов. Возможно, футболисты «Динамо» и «Шахтера», которых в сборной добрая половина, окажутся не в лучшем моральном состоянии после вылета из Лиги Европы.

С большой долей вероятности можно говорить о том, что «сине-желтые» будут действовать от обороны, порой прессингуя оппонента, поскольку, если с такой сборной, как Франция, играть в открытый футбол, то это смерти подобно. 

Уверен, что подопечные Андрея Шевченко постараются показать свой максимум, и шансы поразить ворота у наших ребят будут обязательно, тем не менее, украинцы не смогут устоять перед более опытным соперником. Думаю, французы победят с минимальным счетом 2:1», — считает Микитин.

Поединок отбора на ЧМ-2022 Франция — Украина состоится в среду, 24 марта, в 21:45 по киевскому времени.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    fon513
    online
      fon513, 24.03.2021 16:20
    0
    Совдеповская психология...надо бояться!!! Вот почему Балканьі не закрьіваються...Хорватия...Черногория и др. Могут дать бой?
    Ссылка
    fon513
    online
      fon513, 24.03.2021 16:20
    0
    Совдеповская психология...надо бояться!!! Вот почему Балканьі не закрьіваються...Хорватия...Черногория и др. Могут дать бой?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности