Бавария намерена подписать вингера Реала

Лукас Васкес может перейти в немецкий клуб на правах свободного агента

  • 24.03.2021 14:59
  • 901 просмотр
  • 1 комментарий
Бавария намерена подписать вингера Реала
© Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенская «Бавария» ведет переговоры о подписании 29-летнего испанского вингера «Реала» Лукаса Васкеса.

Переговоры находятся на продвинутой стадии. Васкес может перейти в «Баварию» на правах свободного агента, так как его контракт со «сливочными» рассчитан до конца июня текущего года.

Васкес защищает цвета «Реала» с лета 2015 года после перехода из «Эспаньола» за €1 миллион. В текущем сезоне Лукас провел за мадридскую команду 31 матч во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 7 результативных передач.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €15 миллионов.

В активе Васкеса 9 матчей за национальную сборную Испании.

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Источник — Transfermarkt

(3 голоса)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 24.03.2021 15:12
    0
    Странный трансферный момент для Реала. С одной стороны - приходит игрок в гранд за 1 млн... С другой стороны - уходит за 0 из гранда... Как-то всё криво / косо с самого начала )
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 24.03.2021 15:12
    0
    Странный трансферный момент для Реала. С одной стороны - приходит игрок в гранд за 1 млн... С другой стороны - уходит за 0 из гранда... Как-то всё криво / косо с самого начала )
    Ссылка
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