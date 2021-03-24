Бавария намерена подписать вингера Реала

Мюнхенская «Бавария» ведет переговоры о подписании 29-летнего испанского вингера «Реала» Лукаса Васкеса.
Переговоры находятся на продвинутой стадии. Васкес может перейти в «Баварию» на правах свободного агента, так как его контракт со «сливочными» рассчитан до конца июня текущего года.
Васкес защищает цвета «Реала» с лета 2015 года после перехода из «Эспаньола» за €1 миллион. В текущем сезоне Лукас провел за мадридскую команду 31 матч во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 7 результативных передач.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €15 миллионов.
В активе Васкеса 9 матчей за национальную сборную Испании.
Источник — Transfermarkt
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