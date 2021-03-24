Миккель ДУЭЛУНД: «Трудные времена делают тебя сильным»

23-летний датский полузащитник «Динамо» Миккель Дуэлунд, который из-за травм никак не может застолбить за собой место в основном составе киевской команды, не падает духом.

«Трудные времена делают тебя сильным. Я продолжаю сражаться», — написал Дуэлунд, поделившись фото с тренировки.

Контракт Дуэлунда принадлежит «Динамо» с лета 2018 года после перехода из «Мидтьюлланда» за €4 миллиона.

В текущем сезоне Дуэлунд провел всего 3 матча за «Динамо» во всех турнирах.