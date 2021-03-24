ШЕВЧУК: «У нашей молодежи есть все, чтобы сыграть лучше, чем мы в 2013-м»

Специалист пожелал удачи сборной Украины перед поединком против Франции

  • 24.03.2021 14:18
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ШЕВЧУК: «У нашей молодежи есть все, чтобы сыграть лучше, чем мы в 2013-м»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук пожелал удачи «сине-желтым» перед первым поединком отбора на ЧМ-2022 против национальной команды Франции.

«Желаю успехов сборной Украины в сегодняшнем противостоянии с Францией. У нашей молодежи есть все, чтобы сыграть лучше, чем мы в 2013-м. Верим в наших ребят», — написал Шевчук.

В плей-офф отбора на ЧМ-2014, который состоялся осенью 2013 года, сборная Украины дома обыграла Францию со счетом 2:0, а в гостях проиграла 0:3.

Поединок отбора на ЧМ-2022 Франция — Украина состоится в среду, 24 марта, в 21:45 по киевскому времени.

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Источник — Instagram

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