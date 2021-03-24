Всеволод КЕВЛИЧ: «Немного о договорняках и играх на контору»

Человек имеет определенный склад и образ мышления. У каждого он свой. Каждый рассуждает о жизни, исходя из собственного мировоззрения. И вот представим себе среднестатистического гражданина, который никогда не был профессиональным спортсменом. А сам профессиональный спорт видит по телевизору или, что лучше, на стадионе. Что его больше всего заботит? Результат. Здесь и сейчас. В чем его риск? Не получить этот результат. Метод получения этого результата? Игра любимого спортсмена, команды. То есть, результат совершенно никак не зависит от человека. И он никак на него не может влиять. Может лишь наблюдать.

Теперь представим себе профессионального спортсмена. Что его больше всего заботит? Результат. С одним существенным отличием. Его заботит сиюминутный результат, как ступенька к результату большому. К большой цели. В чем цель? Стать лучшим в своем виде спорта. Заработать денег в этом виде спорта. Стать известным и даже знаменитым. Получить удовольствие от того, что делает. Вот как много целей. Для достижения этих целей (у каждого могут быть сразу все или частями) спортсмен пашет с младых ногтей на тренировках, лишает себя детства, земных утех и сладостей жизни фактически до завершения карьеры. В чем его риск? Не достичь цели. Потратить ни на что надцать лет жизни. Потерять здоровье. Метод достижения цели? Работа, работа, работа, удача и стечение обстоятельств. Именно от него и всех сопутствующих обстоятельств зависит успех. И риск огроменный.

Теперь мы приходим к тому, что мера риска зрителя и профессионального игрока существенно отличаются. И обсудим общий риск, о котором судачат те, кто никогда не был в шкуре профессионала. Профессиональному спортсмену запрещено играть на ставках. Профессиональный игрок не может участвовать в матчах с «фиксированным результатом». За этим очень скрупулезно следят контролирующие органы. В теннисе это Tennis Integrity Unit. В мою бытность профессиональным судьей этого органа еще не было. Но был «Кодекс судей». И там ставки были запрещены. За участие – пожизненно в бан. Я не то, чтобы не рисковал. Я даже в мыслях не мог положить на чаши весов заработок со ставок и «пожизненный бан». Уже после, работая с игроками как менеджер, встречал «организаторов договорняков», которые пробовали заходить с предложениями. Но чаши весов всегда были перед глазами. И никогда игроки, которые стремились на вершину, не могли и не клали на них «пожизненный бан» (даже и временную дисквалификацию) и свою карьеру. Они знали и ценили те огромные усилия, которые положили на достижение цели.

Были ли исключения? Среди тех, кто претендовал на вершину, нет. Среди тех, кто понимал, что им туда никогда не добраться, к сожалению, были. Но сегодня невозможно утаить ничего в принципе. Самые смелые игроки, катавшие договорняки, попадались под аккомпанемент собственной же переписки, ставшей достоянием контролирующих органов. Им выкладывали в качестве доказательств расшифровки их же бесед с цитатами «попадаются только лохи». Телефоны «решал» известны TIU. Когда тебе звонят, по номеру определяют даже род деятельности. Мир открыт, как никогда. Стало ли меньше смельчаков? Пожалуй, да. Но не стал меньше процент безбашенных. Тех, кто сдался по дороге к высшим достижениям. И рискнул хоть чем-то компенсировать потраченное на спорт время. Эти идут за последним шансом. Как матросов на дот.

Слава Богу среди Топ-профессионалов процент «матросовых» минимален. Не ищите там подвоха. И «игра на контору», как часто пишут после поражений наших лучших игроков особо обиженные болельщики, вряд ли имела место быть. Просто потому, что лучшие думают своей головой. А не головой тех, кто за ними наблюдает.

Мы много разговариваем с профессионалами на вебинарах Weekend TieBreak от IBK Tennis Consulting. Для тех, кому интересно, станет гораздо понятен менталитет профессионала.