Металл попрощался с 33-летним полузащитником

«Металл» и полузащитник Евгений Лозовой договорились о расторжении контракта, который был рассчитан до лета нынешнего года.

Футболист продолжит карьеру в николаевской «Виктории». Действующий чемпион Украины среди любителей сейчас проходит аттестацию для выступления во Второй лиге.

Лозовой, которому 25 марта исполнится 33 года, в нынешнем сезоне Второй лиги провел за «Металл» 11 матчей и забил один мяч. Также на его счету одна игра в Кубке Украины.

Ранее воспитанник «Металлиста» выступал за молодежную команду этого клуба, а также «Гелиос», «УкрАгроКом», «Горняк-Спорт», молдавскую «Дачию», «Нефтяник-Укрнафту» и «Рух».

Ранее «Металл» подписал бразильца Жо.