От 50 гривен. Билеты на матч Шахтер — Динамо поступили в продажу

«Шахтер» начинает реализацию билетов на матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги против «Динамо». Игра состоится в Киеве, на НСК «Олимпийский» 17 апреля.
Продажа пройдет в три этапа. Сначала доступ получают подписчики Shakhtar Club, затем билеты могут купить болельщики, которые посетили 2 или больше домашних матчей «Шахтера» в этом сезоне, затем те, кто посетил хотя бы один домашний матч. Последними получат возможность купить билет зарегистрированные болельщики ФК «Шахтер». Свободная продажа начнется, если останутся свободные места.
Стоимость билетов:
Standard: 50, 100, 150, 200, 250, 300 гривен;
The Club: 1 000/1 500 гривен;
The Lounge: 3 000 гривен;
Корпоративные ложи: 5 000, 6 000, 8 000, 9 000 гривен.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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