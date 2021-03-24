От 50 гривен. Билеты на матч Шахтер — Динамо поступили в продажу

Украинское Эль Класико состоится 17 апреля

  • 24.03.2021 10:19
  • 665 просмотров
  • 2 комментария
От 50 гривен. Билеты на матч Шахтер — Динамо поступили в продажу
© shakhtar.com

«Шахтер» начинает реализацию билетов на матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги против «Динамо». Игра состоится в Киеве, на НСК «Олимпийский» 17 апреля.

Продажа пройдет в три этапа. Сначала доступ получают подписчики Shakhtar Club, затем билеты могут купить болельщики, которые посетили 2 или больше домашних матчей «Шахтера» в этом сезоне, затем те, кто посетил хотя бы один домашний матч. Последними получат возможность купить билет зарегистрированные болельщики ФК «Шахтер». Свободная продажа начнется, если останутся свободные места.

Стоимость билетов:
Standard: 50, 100, 150, 200, 250, 300 гривен;
The Club: 1 000/1 500 гривен;
The Lounge: 3 000 гривен;
Корпоративные ложи: 5 000, 6 000, 8 000, 9 000 гривен.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 24.03.2021 10:30
    0
    Карантин,говорите? Я думаю, что евреи всегда договорятся, у Шахтера сейчас напряженка с наличкой, так что народ запустят. Надо чем-то компенсировать отсутствие зрителей на матче Шахтер-Рома.... Но цены на билеты....Похлеще чем на игры Барселоны .
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 24.03.2021 10:24
    0
    Які квитки? Карантин, закуповуйте крупи, сіль і туалетний папір
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 24.03.2021 10:30
    0
    Карантин,говорите? Я думаю, что евреи всегда договорятся, у Шахтера сейчас напряженка с наличкой, так что народ запустят. Надо чем-то компенсировать отсутствие зрителей на матче Шахтер-Рома.... Но цены на билеты....Похлеще чем на игры Барселоны .
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 24.03.2021 10:24
    0
    Які квитки? Карантин, закуповуйте крупи, сіль і туалетний папір
    Ссылка
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