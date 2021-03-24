Майами. Когда играет Марта Костюк? Расписание на 24-е марта

В среду на корты выйдет одна украинка

  • 24.03.2021 10:20
  • 753 просмотра
  • 2 комментария
Майами. Когда играет Марта Костюк? Расписание на 24-е марта
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

24 марта третья ракетка Украины Марта Костюк (№85 WTA) стартует на турнире WTA 1000 в Майами.
 
В первом круге украинка сразится против Цветаны Пиронковой из Болгарии (№131 WTA), которая прошла квалификацию. Встреча состоится четвертым запуском на корте №6 после матче Большова – Ван Цян. Ориентировочное время начала – 21:30 по Киеву. 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 24.03.2021 11:43
    0
    Одночасно з футболом.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 24.03.2021 10:35
    0
    Букмекери на болгарку, 1.53 проти 2.53
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 24.03.2021 11:43
    0
    Одночасно з футболом.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 24.03.2021 10:35
    0
    Букмекери на болгарку, 1.53 проти 2.53
    Ссылка
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