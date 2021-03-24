Майами. Когда играет Марта Костюк? Расписание на 24-е марта

24 марта третья ракетка Украины Марта Костюк (№85 WTA) стартует на турнире WTA 1000 в Майами.



В первом круге украинка сразится против Цветаны Пиронковой из Болгарии (№131 WTA), которая прошла квалификацию. Встреча состоится четвертым запуском на корте №6 после матче Большова – Ван Цян. Ориентировочное время начала – 21:30 по Киеву.

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