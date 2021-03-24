ВИДЕО. Горячая тренировка Холанда и Памелы Райф

Очередное яркое видео от канала Sport.ua в YouTube

  • 24.03.2021 09:36
  • 2045 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Горячая тренировка Холанда и Памелы Райф

В этом ролике предлагаем вашему вниманию запись совместной тренировки футболиста «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда и фитнесс-тренера Памелы Райф. В этом выпуске рубрики «‎Stay fit‎» с официального канала «Боруссии» Дортмунд фитнес-инструктор и просто горячая девушка Памела Райф покажет лучшие упражнения для растяжки после тренировки. 
 
Видео переведено и озвучено специально для сайта Sport.ua

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Олег Молодов
    online
      Олег Молодов, 24.03.2021 10:17
    0
    А где лысый из Бразерс?
    Ссылка
    Олег Молодов
    online
      Олег Молодов, 24.03.2021 10:17
    0
    А где лысый из Бразерс?
    Ссылка
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