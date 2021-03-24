ВИДЕО. Горячая тренировка Холанда и Памелы Райф

В этом ролике предлагаем вашему вниманию запись совместной тренировки футболиста «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда и фитнесс-тренера Памелы Райф. В этом выпуске рубрики «‎Stay fit‎» с официального канала «Боруссии» Дортмунд фитнес-инструктор и просто горячая девушка Памела Райф покажет лучшие упражнения для растяжки после тренировки.



Видео переведено и озвучено специально для сайта Sport.ua