Игрок Миная вызван в национальную сборную Мали

22-летний новичок «Миная» Сиака Багайоко вскоре сыграет за национальную сборную Мали.
Защитник вызван в национальную команду на матчи отбора Кубка африканских наций против команд Гвинеи и Чада.
Отметим, что Багайоко еще не сыграл за «Минай». Ожидается, что в Украину он прилетит в начале апреля.
22-летний Сиака Багайоко провел восемь матчей и забил один гол за сборную Мали.
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Источник — ФК Минай
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