Игрок Миная вызван в национальную сборную Мали

22-летний новичок «Миная» Сиака Багайоко вскоре сыграет за национальную сборную Мали.

Защитник вызван в национальную команду на матчи отбора Кубка африканских наций против команд Гвинеи и Чада.

Отметим, что Багайоко еще не сыграл за «Минай». Ожидается, что в Украину он прилетит в начале апреля.

22-летний Сиака Багайоко провел восемь матчей и забил один гол за сборную Мали.