Двух игроков Львова вызвали в национальные сборные

Игроки «Львова» Энес Махмутович и Донатас Казлаускас получили вызовы в национальные сборные Люксембурга и Литвы соответственно.

Таким образом, люксембуржец Махмутович получит шанс сыграть за свою сборную в товарищеском матче с Катаром уже 24 марта, а также во встречах квалификации к Чемпионату мира 2022 года против Ирландии 27 марта и против Португалии 30 марта.

Казлаускас, в свою очередь, может сыграть за сборную Литвы в товарищеском противостоянии с Косово 24 марта, а также в поединках квалификации к Мундиалю-2022 против Швейцарии 28 марта и против Италии 31 марта.