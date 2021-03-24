Двух игроков Львова вызвали в национальные сборные

Махмутович и Казлаускас могут сыграть за Люксембург и Литву

  • 24.03.2021 08:38
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Двух игроков Львова вызвали в национальные сборные
© ФК Львов

Игроки «Львова» Энес Махмутович и Донатас Казлаускас получили вызовы в национальные сборные Люксембурга и Литвы соответственно.

Таким образом, люксембуржец Махмутович получит шанс сыграть за свою сборную в товарищеском матче с Катаром уже 24 марта, а также во встречах квалификации к Чемпионату мира 2022 года против Ирландии 27 марта и против Португалии 30 марта.

Казлаускас, в свою очередь, может сыграть за сборную Литвы в товарищеском противостоянии с Косово 24 марта, а также в поединках квалификации к Мундиалю-2022 против Швейцарии 28 марта и против Италии 31 марта.

 

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Источник — ФК Львов

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