Матч 1/4 финала между Реалом и Ливерпулем состоится в Мадриде

Встреча 1/4 финала Лиги Чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится в Испании.

Как сообщает ВВС, с 30 марта в стране должны смягчить ряд ограничений по коронавирусу для приезжих из Великобритании. Таким образом, игра должна пройти в Мадриде.

Напомним, что в 1/8 финала игры с участием английских клубов были перенесены на нейтральные поля.

Первый матч между командами пройдет в Мадриде 6 апреля, ответная игра запланирована на 14 апреля.