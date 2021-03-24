Португалия – Азербайджан. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Португалия – Азербайджан.

«Сыграют две команды, у которых работа с мячом в приоритете. Да, португальцы – чемпионы Европы и Лиги наций. Они титулованные, знаменитые, у них суперигроки. Роналду, Феликс, Жота, Фернандеш и компания! Как по мне, самый большой прогресс сделал Бруну Фернандеш в МЮ. На месте тренеров сборной Азербайджана я бы уделили внимание именно ему. На нем заточена вся игра сборной Португалии, хотя у них все хорошие игроки, и все могут взять игру на себя. А как в игре прибавил защитник «Ман Сити» Рубен Диаш! В АПЛ мы знаем одну португальскую команду – это «Вулверхэмптон». Но сейчас уже группа игроков также находится в «Ман Сити». Это Жоау Канселу, Рубен Диаш, Бернарду Силва.

Игроки сборной Португалии выступают в топовых европейских командах. У них просто огромнейший потенциал. Сборная Азербайджана об этом знает. Она готова оказать сопротивление, и команда его окажет. Азербайджанцам нечего терять, а уровень их чемпионата растет. У них улучшилась инфраструктура, много всего строится, идет работа с молодежью. Это очень здорово! «Карабах» достойно представляет Азербайджан в еврокубках. У них появляются хорошие молодые игроки. Это нормально!

С мячом азербайджанцы работают очень здорово. Когда смотришь матчи ведущих клубов Азербайджана, ребята могут с мячом делать фантастические вещи. Все дело в психологии. Если до матча ты веришь, что можешь сыграть с любым соперником, то так и сыграешь.

Я пожелаю азербайджанской команде обыграть Португалию. Некоторые посчитают это чем-то из области фантастики! Ребята, не обращайте на это внимание. ФК «Львов» обыграл «Шахтер»! А «Беневенто» выиграл у «Ювентуса» с тем же Роналду. Тогда почему бы Азербайджану не выиграть у Португалии? Поэтому все возможно.

Да, поклонники португальской сборной скажут, что как такое может быть с таким составом. Конечно, мы уважаем эту топовую сборную. Но, если Португалия выиграет, это ни для кого не будет чем-то удивительным. Это будет в порядке вещей. Но, если Азербайджан и по игре достойно будет выглядеть, и возьмет очки, весь футбольный мир скажет «браво» Азербайджану! И ребята вырастут в глазах всего футбольного мира. Я от души желаю Азербайджану успешно сыграть», – сказал Грозный.

Матч Португалия – Азербайджан состоится 24 марта. Начало встречи – в 21:45.