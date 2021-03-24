Форвард-легионер Динамо может вскоре уехать играть в Перу

К покупке бразильца Клейтона проявляет интерес клуб «Альянса Лима»

  • 24.03.2021 05:48
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Форвард-легионер Динамо может вскоре уехать играть в Перу
© ФК Динамо Киев. Клейтон

25-летний нападающий «Динамо» Клейтон может вернуться в южноамериканский футбол.

К покупке бразильца проявляет интерес клуб «Альянса Лима» из Перу. Представители перуанской команды установила первые контакты с киевлянами и могут официально оформить предложение уже в ближайшие дни.

Ранее Клейтон играл в Бразилии за клубы «Фигейренсе», «Атлетико Минейро», «Коринтианс», «Байя», «Васко да Гама». За основной состав «Динамо» пока не провел ни одной официальной игры. В январе получил повреждение задней поверхности бедра.

Веб-портал Transfermarkt оценивает возможный переход Клейтона в 500 тысяч евро.

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Источник — Goal.com

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