Форвард-легионер Динамо может вскоре уехать играть в Перу

25-летний нападающий «Динамо» Клейтон может вернуться в южноамериканский футбол.
К покупке бразильца проявляет интерес клуб «Альянса Лима» из Перу. Представители перуанской команды установила первые контакты с киевлянами и могут официально оформить предложение уже в ближайшие дни.
Ранее Клейтон играл в Бразилии за клубы «Фигейренсе», «Атлетико Минейро», «Коринтианс», «Байя», «Васко да Гама». За основной состав «Динамо» пока не провел ни одной официальной игры. В январе получил повреждение задней поверхности бедра.
Веб-портал Transfermarkt оценивает возможный переход Клейтона в 500 тысяч евро.
Источник — Goal.com
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