Турция – Нидерланды. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Турция – Нидерланды.

«Сборная Турции очень здорово сыграла на чемпионате мира 2022, когда завоевала бронзу. Но затем они пропускали мундиали и не достигали былых высот. Турки очень хороши в игре дома.

В Лиге наций они не очень убедительно сыграли, хотя вышли на Евро. В команде была перестройка, и там менялись тренеры. На выезде с Турцией играть очень сложно. Хотя сейчас вход болельщиков на стадионы запрещен, поэтому гостям будет легче.

Нидерланды не попали на чемпионат мира 2018, поэтому, конечно, они очень мобилизованы. Из-за травмы не играет за Нидерланды их лидер Вирджил ван Дейк. У них поменялся тренер. Рональд Куман ушел в «Барсу», а возглавил команду Франк де Бур. У них есть классные футболисты: Дэйли Блинд, Маттейс Де Лигт, Фрэнки Де Йонг и Люк Де Йонг, Мемфис Депай, Жоржиньо Вейналдум, Квинси Промес и ряд ведущих игроков. Большинство исповедует школу «Аякса», которую многие прошли. Они исповедуют школу голландского футбола!

Сборную Турции представляют футболисты из турецких грандов, а также ряд ребят, выступающих за рубежом. Это Чалханоглу, Ундер, Демираль, Кабак, Йылмаз, Сеюнджю. Турки играют в другой футбол, они такая домашняя команда.

У каждой команды своя игровая концепция и философия. Я не исключаю ничейного исхода в поединке. Обе сборные хотят выиграть, но для них главное – не проиграть. Ничья и для Турции, и для Нидерландов будет хорошим результатом. Они сыграют аккуратно. Хоть атакующий потенциал большой у обеих сборных, но счет может быть 0:0. В этой встрече я склоняюсь к ничьей», – сказал Грозный.

Матч Турция – Нидерланды состоится 24 марта. Начало встречи – в 19:00.