ЦЫГАНЫК: «Власти Харькова обратились в УАФ: как легализовать Металлист»

Футбольный журналист рассказал о ситуации с возрождением «Металлиста»

  • 24.03.2021 02:42
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ЦЫГАНЫК: «Власти Харькова обратились в УАФ: как легализовать Металлист»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фанат Металлиста

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик Live рассказал о ситуации с возрождением харьковского «Металлиста»:

«Я хочу вам сказать, что ситуация развивается позитивно. Насколько мне известно, Ярославский, который объявил, что собирается возвращаться, очень тщательно относится ко всем моментам, которые происходят. Он пытается стимулировать те процессы, которые происходят по возвращению «Металлиста». Главное – что все должно пройти законно. Чтобы потом не было никаких претензий к тем документам или событиям, которые происходили.

Сама эта история не быстрая. Хотелось бы нам, чтобы не затягивали, чтобы не было саботажа со стороны разных структур. Но все должны выдержать закон. Насколько мне известно, сейчас облгосадминистрация обратилась в УАФ с вопросом, как по-футбольному легализовать бренд «Металлист». А УАФ, в свою очередь, обратилась в ФИФА и УЕФА, чтобы понять, какие нужно сделать шаги, чтобы «Металлист» вернулся на футбольную карту. Именно бренд «Металлист».

Хочу сказать: на данном этапе саботажа с чьей-либо стороны нет. Все идет так, как и должно быть. Но еще раз подчеркну – все должно быть законно. И в футбольно-юридическом плане, и в государственном смысле».

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Источник — Циганик LIVE

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