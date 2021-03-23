ФОТО. Переборщили с минимализмом? Новое лого Федерации футбола Испании

Сегодня Федерация футбола Испании (RFEF) представила свой новый логотип. Выполнен он в стиле абсолютного минимализма:
#NuevaImagenRFEF pic.twitter.com/B4f98UMvvx— RFEF (@rfef) March 23, 2021
Прежний логотип выглядел так:
Отметим, что многим испанским болельщикам новое лого не понравилось, и они подвергли его критике в соцсетях.
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Источник — Twitter
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