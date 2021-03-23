Сан-Паулу не погасил долг перед Динамо за трансфер Че Че

Президент бразильского клуба «Сан-Паулу» Жулио Касарес признался, что пока не выплачен долг киевскому «Динамо» за переход полузащитника Че Че в 2020 году:

«Это решается. Мы должны решить вопрос. Планируем выплачивать наши долги, будем делать это в режиме диалога при хороших отношениях».

В 2020 году ФИФА обязала «Сан-Паулу» выплатить «Динамо» около 0,5 млн евро за трансфер Че Че. Бразилец играл в Киеве с лета 2018 года по март 2020, за это время провел 16 матчей (9 в УПЛ, 2 в кубке Украны, 5 в еврокубках), без забитых мячей.

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