Вьюнник сыграл в футбол с детьми в Червонограде

Украинский форвард «горняков» принял участие в проекте «Давай, играй!»

  • 23.03.2021 23:24
  • 243 просмотра
  • 0 комментариев
Вьюнник сыграл в футбол с детьми в Червонограде
© ФК Шахтер Донецк. Богдан Вьюнник

18-летний украинский нападающий «Шахтера» Богдан Вьюнник побывал на тренировке детей – участников проекта «Давай, играй!» в Червонограде

Футболисты «Шахтера» регулярно посещают площадки проекта «Давай, играй!» в разных городах Украины.

«Шахтер» – в шахтерском городе

 Червоноград – шахтерский город во Львовской области, где функционируют 6 шахт. Проект Shakhtar Social «Давай, играй!» работает здесь с сентября 2018 года. Порядка 200 девочек и мальчиков в возрасте от 7 до 12 лет бесплатно занимаются футболом с тренерами на 2 площадках.

 Богдан Вьюнник приехал в гости к ребятам, которые тренируются на поле местной ОШ № 8, поиграл с ними в футбол, вручил подарки от ФК «Шахтер» и генерального партнера проекта компании ДТЭК, сфотографировался и раздал автографы. А еще форвард «оранжево-черных» посетил достопримечательности Червонограда: памятник шахтеру, стадион «Шахтер» и одну из шахт.

 – В Червонограде у нас площадки «Давай, играй!», где при поддержке ДТЭК мы проводим тренировки для 200 детей. Это интересный шахтерский город Западной Украины, и он очень футбольный. Здесь давно ждали нашего игрока, и мы рады, что Богдан Вьюнник поучаствовал в занятии вместе с ребятами, – отметила директор Shakhtar Social Инна Хмызова.

«Шахтер» уже пятый год подряд поддерживает социальную кампанию #Morethanfootball Action Weeks 2021, которая проводится с 22 марта по 18 апреля при содействии European Club Association, UEFA Foundation for Children и European Football for Development Network. Ее цель – показать, что футбол доступен всем и как один из ключевых инструментов решения социальных проблем может менять жизнь к лучшему.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности