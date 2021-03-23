Вьюнник сыграл в футбол с детьми в Червонограде

18-летний украинский нападающий «Шахтера» Богдан Вьюнник побывал на тренировке детей – участников проекта «Давай, играй!» в Червонограде

Футболисты «Шахтера» регулярно посещают площадки проекта «Давай, играй!» в разных городах Украины.

«Шахтер» – в шахтерском городе

Червоноград – шахтерский город во Львовской области, где функционируют 6 шахт. Проект Shakhtar Social «Давай, играй!» работает здесь с сентября 2018 года. Порядка 200 девочек и мальчиков в возрасте от 7 до 12 лет бесплатно занимаются футболом с тренерами на 2 площадках.

Богдан Вьюнник приехал в гости к ребятам, которые тренируются на поле местной ОШ № 8, поиграл с ними в футбол, вручил подарки от ФК «Шахтер» и генерального партнера проекта компании ДТЭК, сфотографировался и раздал автографы. А еще форвард «оранжево-черных» посетил достопримечательности Червонограда: памятник шахтеру, стадион «Шахтер» и одну из шахт.

– В Червонограде у нас площадки «Давай, играй!», где при поддержке ДТЭК мы проводим тренировки для 200 детей. Это интересный шахтерский город Западной Украины, и он очень футбольный. Здесь давно ждали нашего игрока, и мы рады, что Богдан Вьюнник поучаствовал в занятии вместе с ребятами, – отметила директор Shakhtar Social Инна Хмызова.

«Шахтер» уже пятый год подряд поддерживает социальную кампанию #Morethanfootball Action Weeks 2021, которая проводится с 22 марта по 18 апреля при содействии European Club Association, UEFA Foundation for Children и European Football for Development Network. Ее цель – показать, что футбол доступен всем и как один из ключевых инструментов решения социальных проблем может менять жизнь к лучшему.