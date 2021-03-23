Лугано. Стаховский и Молчанов вышли в четвертьфинал в паре

Сегодня Сергей Стаховский и Денис Молчанов в первом раунде челленджера в швейцарском Лугано встречались с испанцами Давидом Марреро и Адрианом Менендесом-Масейрасом.
Четвертый сеяный украинский дуэт одержал волевую победу в трех сетах. Матч продолжался 1 час и 20 минут.
1-й раунд
Давид Марреро/Адриан Менендес-Масейрас (Испания) – Денис Молчанов/Сергей Стаховский (Украина) – 6:4, 4:6, 4:10
Во втором раунде соперниками Стаховского и Молчанова будет немецкий дуэт Юлиан Ленц/Даниэль Мазур.
Источник — Sport.ua
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