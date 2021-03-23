Легенда Ливерпуля может заменить Моуриньо в Тоттенхэме

Неудовлетворительные результаты «Тоттенхэма» в нынешнем сезоне могут привести к отставке главного тренера команды Жозе Моуриньо.
Руководство клуба уже начало поиски потенциальной замены португальскому специалисту. В шорт-лист кандидатов входит и главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард.
Кроме легенды «Ливерпуля», в шорт-лист также входят имена Брендана Роджерса и Юлиана Нагельсманна.
Ранее интерес к Джеррарду приписывали «Ливерпулю». Однако бывший председатель «Рейнджерс» заявил, что Стивен не покинет клуб до истечения контракта.
Источник — 90min
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