Легенда Ливерпуля может заменить Моуриньо в Тоттенхэме

Клуб рассматривает кандидатуру Стивена Джеррарда

  • 23.03.2021 21:36
  • 1427 просмотров
  • 3 комментария
Легенда Ливерпуля может заменить Моуриньо в Тоттенхэме
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

Неудовлетворительные результаты «Тоттенхэма» в нынешнем сезоне могут привести к отставке главного тренера команды Жозе Моуриньо.

Руководство клуба уже начало поиски потенциальной замены португальскому специалисту. В шорт-лист кандидатов входит и главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард.

Кроме легенды «Ливерпуля», в шорт-лист также входят имена Брендана Роджерса и Юлиана Нагельсманна.

Ранее интерес к Джеррарду приписывали «Ливерпулю». Однако бывший председатель «Рейнджерс» заявил, что Стивен не покинет клуб до истечения контракта.

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Источник — 90min

(6 голосов)

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Комментарии
    Ihor86
    online
      Ihor86, 23.03.2021 22:04
    +1
    Джеррард скорее всего будет ждать в Рейджерс когда уйдет Клопп,чтоб возглавить Ливерпуль!
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 23.03.2021 21:49
    0
    Як би скоріше,на будь кого,з* більш менш*успішних.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 23.03.2021 21:42
    -1
    Схоже, що Маур може успішно працювати деякий час виключно з грандами, які не рахують гроші. Треба було йти в ПСЖ або Баварію.
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 23.03.2021 22:04
    +1
    Джеррард скорее всего будет ждать в Рейджерс когда уйдет Клопп,чтоб возглавить Ливерпуль!
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 23.03.2021 21:49
    0
    Як би скоріше,на будь кого,з* більш менш*успішних.
    Ссылка
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