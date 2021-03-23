Сборная Германии потеряла Крооса на ближайшие матчи

У полузащитника «Реала» травма бедра

  • 23.03.2021 20:51
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Сборная Германии потеряла Крооса на ближайшие матчи
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос пропустит ближайшие матчи Бундестима в отборе к ЧМ-2022 против Исландии, Румынии и Северной Македонии.

У полузащитника «Реала» травма приводящей мышцы бедра. В расположение сборной Германии он прибыл уже с повреждением.

«Наш медицинский штаб изучил травму Тони и провел интенсивное лечение. Он хотел остаться с нами, и я не хотел бы его терять.

Однако, учитывая, что летом состоится чемпионат Европы, мы решили, что полное восстановление Крооса от этой травмы – это приоритет», - заявил главный тренер сборной Германии Йоахим Лев.

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Источник — Немецкий футбольный союз

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