Сборная Германии потеряла Крооса на ближайшие матчи

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос пропустит ближайшие матчи Бундестима в отборе к ЧМ-2022 против Исландии, Румынии и Северной Македонии.

У полузащитника «Реала» травма приводящей мышцы бедра. В расположение сборной Германии он прибыл уже с повреждением.

«Наш медицинский штаб изучил травму Тони и провел интенсивное лечение. Он хотел остаться с нами, и я не хотел бы его терять.

Однако, учитывая, что летом состоится чемпионат Европы, мы решили, что полное восстановление Крооса от этой травмы – это приоритет», - заявил главный тренер сборной Германии Йоахим Лев.