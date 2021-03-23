Лазарет Динамо. Врач рассказал о повреждениях Беседина и Цыганкова

Главный врач «Динамо» Киев Андрей Шморгун рассказал о ситуации в лазарете первой команды:

«Артем Беседин и Виктор Цыганков почувствовали дискомфорт на предыгровых тренировках. У Беседина повреждение приводящей мышцы, а у Виктора – икроножной. В период матчей сборных они будут заниматься лечением в расположении клуба. О сроках возвращения пока говорить рано.

Что касается Беньямина Вербича, скоро он планирует приступить к беговой работе.

Владимир Костевич прошел компьютерную диагностику в Польше и скоро прибудет в Киев и приступит к беговой работе.

Не в Украине пока находится и Никита Бурда. Он проходит реабилитацию в Сербии.

Кроме того, не тренируется пока и голкипер Руслан Нещерет. У него воспаление сухожилия бицепса. Он пропустит несколько недель».