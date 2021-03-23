Игорь ЦЫГАНЫК: «Шахтеру нужно сделать ставку на Мудрика и Судакова»

Эксперт считает, что молодым украинцам нужно давать шанс

  • 23.03.2021 19:48
  • 1932 просмотра
  • 15 комментариев
Игорь ЦЫГАНЫК: «Шахтеру нужно сделать ставку на Мудрика и Судакова»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Журналист Игорь Цыганык считает, что молодые игроки «Шахтера» Михаил Мудрик и Георгий Судаков должны получать больше игрового времени.

«Мудрик не может быть доволен тем, что он не играет. Михаил - достаточно амбициозный футболист, и знает свои возможности. Если ситуация не изменится, останется тот же тренер после сезона, то, думаю, Мудрик будет искать аренду. А, возможно, и полноценный трансфер. А если новый тренер, то будут сборы, где можно себя показать. То, что он может играть в «Шахтере», сомнений нет».

«И Судаков, И Мудрик - это те украинские игроки, на которых нужно делать ставку. Сейчас «Шахтер» стал заложником бразильского духа, карнавала. Их слишком много».

«Мне кажется, определенный костяк должны составлять украинцы», - сказал Цыганык.

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Источник — Циганик LIVE

(6 голосов)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 23.03.2021 20:46
    0
    RomanEnakievo, 23.03.2021 20:43
    Додо - хороший, но не топчик, пока, а Тете уже так перехвалили, что последнее время он вообще опустился до уровня Тайсона. Про остальных бразильцев вообще трудно что-то сказать
    Глянь гол Тете Десне там где он пол команды обошёл и забил.
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 23.03.2021 20:45
    0
    ZAKARPATFAN, 23.03.2021 20:41
    Ну Тете и Додо - топчики. Остальные надеемся раскроються при новом тренере.
    Не известно, кто будет новый тренер, и какой вектор он выберет. Но чистка команды будет 100%. Очень много левых игроков
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 23.03.2021 20:43
    -2
    ZAKARPATFAN, 23.03.2021 20:41
    Ну Тете и Додо - топчики. Остальные надеемся раскроються при новом тренере.
    Додо - хороший, но не топчик, пока, а Тете уже так перехвалили, что последнее время он вообще опустился до уровня Тайсона. Про остальных бразильцев вообще трудно что-то сказать
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 23.03.2021 20:41
    0
    А тренером взять Цыганыка.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 23.03.2021 20:41
    -2
    RomanEnakievo, 23.03.2021 20:38
    Но это пока покупали нормальных бразильцев, а не второсортных, как сейчас. Да и тренера уже в Шахтере нет, который может поставить бразильцев на конвеер. Фонсеке достался Шахтер, который построил Луческу. А сейчас мы видим, что начудили Фонсека и Каштру.
    Ну Тете и Додо - топчики. Остальные надеемся раскроються при новом тренере.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.03.2021 20:39
    -2
    ZAKARPATFAN, 23.03.2021 20:34
    На примере Динамо можем убедиться что ставка на украинцев, - это путь к краху. Динамо вот уже лет 20 как практически не играет в ЛЧ и не доходит до серйозних стадий Еврокубков. В то время как у Шахтера за это время, со своей ставкой на бразильцев, - кубок УЕФА, трижды выход в четвертьфинал ЛЧ, дважды выход в полуфинал ЛЕ и 13 чемпионств ЧУ против 7 у ДК. Также Шахтер намного больше радовал Украину своими победами над Топ клубами в последние 20 лет: Челси, Арсенал, Барса, Реал, Мансити, Наполи, Рома, Бенфика.
    Нет. Дело еще в тренерском штабе и определенном кол-ве легов качественныхю
    Безусловно если играть молодняк, с физурком, без усиления или левыми легами, то ничего не будет.
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 23.03.2021 20:38
    0
    ZAKARPATFAN, 23.03.2021 20:34
    На примере Динамо можем убедиться что ставка на украинцев, - это путь к краху. Динамо вот уже лет 20 как практически не играет в ЛЧ и не доходит до серйозних стадий Еврокубков. В то время как у Шахтера за это время, со своей ставкой на бразильцев, - кубок УЕФА, трижды выход в четвертьфинал ЛЧ, дважды выход в полуфинал ЛЕ и 13 чемпионств ЧУ против 7 у ДК. Также Шахтер намного больше радовал Украину своими победами над Топ клубами в последние 20 лет: Челси, Арсенал, Барса, Реал, Мансити, Наполи, Рома, Бенфика.
    Но это пока покупали нормальных бразильцев, а не второсортных, как сейчас. Да и тренера уже в Шахтере нет, который может поставить бразильцев на конвеер. Фонсеке достался Шахтер, который построил Луческу. А сейчас мы видим, что начудили Фонсека и Каштру.
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 23.03.2021 20:38
    0
    Цыганык туда же. Советчик нашёлся. Они сами разберутся.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 23.03.2021 20:34
    -3
    На примере Динамо можем убедиться что ставка на украинцев, - это путь к краху. Динамо вот уже лет 20 как практически не играет в ЛЧ и не доходит до серйозних стадий Еврокубков. В то время как у Шахтера за это время, со своей ставкой на бразильцев, - кубок УЕФА, трижды выход в четвертьфинал ЛЧ, дважды выход в полуфинал ЛЕ и 13 чемпионств ЧУ против 7 у ДК. Также Шахтер намного больше радовал Украину своими победами над Топ клубами в последние 20 лет: Челси, Арсенал, Барса, Реал, Мансити, Наполи, Рома, Бенфика.
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
      Олександр Жарчинський, 23.03.2021 20:24
    +3
    хто такий Циганик,щоби вказувати президенту чи тренеру Шахтаря що їм робити??? чи якщо такий СПЄЦ чому до цих пір не тренує Реал???
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 23.03.2021 20:16
    -2
    Щоб грати українцям у складі треба бути або воротарьом ,або захисником.Кривцов зі своім сумнівним талантом приклад
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 23.03.2021 20:14
    +4
    romanchik.8403, 23.03.2021 19:53
    Пора доверять своим...Самба не приносит ни удовольствие ни результата
    Должен быть баланс между воспитанниками и легионерами во всех линиях. Только из своих будет еще хуже результат.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 23.03.2021 20:13
    -1
    Ну уж нет. Ставку надо делать на быстрых и техничных бразильцев или иностранцев. Будущее Шахтера - это Додо, Соломон, Тете. + возможно те кто придут в Шахтер летом в трансферное окно. Мудрик и Судаков пока и близко не дотягивают до уровня Соломона и Тете. Есть конечно бразильцы по которым много вопросов пока, - Сиприано, Фернандо, Майкон и Антонио. Надеемся что новый тренер поможет им найти правильную позицию на поле и взаимопонимание с партнёрами. За все годы только бразильцы Шахтера уходили в топ клубы. Не один украинец из Шахты не перешёл в Топчик. Поэтому надежд на Мудрика и Судакова больших нет. Но все возможно конечно. Многое зависит от них самих
    Ссылка
    POWER
    online
      POWER, 23.03.2021 19:57
    +1
    Им лучше валить в Бельгию и оттуда трамплином в топ чемпионаты. а на банке сидеть - это не развитие, а регресс. Хотя, если они будут пахать так, что будут играть лучше всех, то может и в Шахтере в основу попадут. Но тренера видимо больше ставят на бразильцев и потому лучше послать своих агентов в бельгийские клубы и предложить игроков туда перейти.
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 23.03.2021 19:53
    -3
    Пора доверять своим...Самба не приносит ни удовольствие ни результата
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 23.03.2021 20:14
    +4
    romanchik.8403, 23.03.2021 19:53
    Пора доверять своим...Самба не приносит ни удовольствие ни результата
    Должен быть баланс между воспитанниками и легионерами во всех линиях. Только из своих будет еще хуже результат.
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
      Олександр Жарчинський, 23.03.2021 20:24
    +3
    хто такий Циганик,щоби вказувати президенту чи тренеру Шахтаря що їм робити??? чи якщо такий СПЄЦ чому до цих пір не тренує Реал???
    Ссылка
    POWER
    online
      POWER, 23.03.2021 19:57
    +1
    Им лучше валить в Бельгию и оттуда трамплином в топ чемпионаты. а на банке сидеть - это не развитие, а регресс. Хотя, если они будут пахать так, что будут играть лучше всех, то может и в Шахтере в основу попадут. Но тренера видимо больше ставят на бразильцев и потому лучше послать своих агентов в бельгийские клубы и предложить игроков туда перейти.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 23.03.2021 20:46
    0
    RomanEnakievo, 23.03.2021 20:43
    Додо - хороший, но не топчик, пока, а Тете уже так перехвалили, что последнее время он вообще опустился до уровня Тайсона. Про остальных бразильцев вообще трудно что-то сказать
    Глянь гол Тете Десне там где он пол команды обошёл и забил.
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 23.03.2021 20:45
    0
    ZAKARPATFAN, 23.03.2021 20:41
    Ну Тете и Додо - топчики. Остальные надеемся раскроються при новом тренере.
    Не известно, кто будет новый тренер, и какой вектор он выберет. Но чистка команды будет 100%. Очень много левых игроков
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 23.03.2021 20:41
    0
    А тренером взять Цыганыка.
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 23.03.2021 20:38
    0
    ZAKARPATFAN, 23.03.2021 20:34
    На примере Динамо можем убедиться что ставка на украинцев, - это путь к краху. Динамо вот уже лет 20 как практически не играет в ЛЧ и не доходит до серйозних стадий Еврокубков. В то время как у Шахтера за это время, со своей ставкой на бразильцев, - кубок УЕФА, трижды выход в четвертьфинал ЛЧ, дважды выход в полуфинал ЛЕ и 13 чемпионств ЧУ против 7 у ДК. Также Шахтер намного больше радовал Украину своими победами над Топ клубами в последние 20 лет: Челси, Арсенал, Барса, Реал, Мансити, Наполи, Рома, Бенфика.
    Но это пока покупали нормальных бразильцев, а не второсортных, как сейчас. Да и тренера уже в Шахтере нет, который может поставить бразильцев на конвеер. Фонсеке достался Шахтер, который построил Луческу. А сейчас мы видим, что начудили Фонсека и Каштру.
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 23.03.2021 20:38
    0
    Цыганык туда же. Советчик нашёлся. Они сами разберутся.
    Ссылка
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