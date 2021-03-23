Игорь ЦЫГАНЫК: «Шахтеру нужно сделать ставку на Мудрика и Судакова»

Журналист Игорь Цыганык считает, что молодые игроки «Шахтера» Михаил Мудрик и Георгий Судаков должны получать больше игрового времени.
«Мудрик не может быть доволен тем, что он не играет. Михаил - достаточно амбициозный футболист, и знает свои возможности. Если ситуация не изменится, останется тот же тренер после сезона, то, думаю, Мудрик будет искать аренду. А, возможно, и полноценный трансфер. А если новый тренер, то будут сборы, где можно себя показать. То, что он может играть в «Шахтере», сомнений нет».
«И Судаков, И Мудрик - это те украинские игроки, на которых нужно делать ставку. Сейчас «Шахтер» стал заложником бразильского духа, карнавала. Их слишком много».
«Мне кажется, определенный костяк должны составлять украинцы», - сказал Цыганык.
Источник — Циганик LIVE
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Безусловно если играть молодняк, с физурком, без усиления или левыми легами, то ничего не будет.
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