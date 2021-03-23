Игорь ЦЫГАНЫК: «Шахтеру нужно сделать ставку на Мудрика и Судакова»

Журналист Игорь Цыганык считает, что молодые игроки «Шахтера» Михаил Мудрик и Георгий Судаков должны получать больше игрового времени.

«Мудрик не может быть доволен тем, что он не играет. Михаил - достаточно амбициозный футболист, и знает свои возможности. Если ситуация не изменится, останется тот же тренер после сезона, то, думаю, Мудрик будет искать аренду. А, возможно, и полноценный трансфер. А если новый тренер, то будут сборы, где можно себя показать. То, что он может играть в «Шахтере», сомнений нет».

«И Судаков, И Мудрик - это те украинские игроки, на которых нужно делать ставку. Сейчас «Шахтер» стал заложником бразильского духа, карнавала. Их слишком много».

«Мне кажется, определенный костяк должны составлять украинцы», - сказал Цыганык.