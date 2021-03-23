Болельщики будут выбирать «Льва матча» в составе сборной Украины

Голосование будет проходить с первой по девяностую минуту каждой игры сборной Украины

  • 23.03.2021 19:16
  • 353 просмотра
  • 0 комментариев
Болельщики будут выбирать «Льва матча» в составе сборной Украины

С начала отборочного цикла чемпионата мира 2022 года болельщики будут выбирать в составе сборной Украины «Льва матча».

«Лев матча» - совместная инициатива Украинской ассоциации футбола и ее нового партнера, бренда «Львовское», целью которой является определение сторонниками сине-желтых самого полезного игрока по итогам каждого поединка национальной команды.

Голосование будет проходить с первой по девяностые минуту каждой игры сборной Украины. Участие в голосовании - бесплатно. Проголосовать за лучшего игрока матча можно только один раз. После финального свистка голосования становится недоступным.

Выбрать «Льва матча» и выиграть приятные подарки от компании «Львовское» можно по ссылке.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности