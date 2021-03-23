Болельщики будут выбирать «Льва матча» в составе сборной Украины

С начала отборочного цикла чемпионата мира 2022 года болельщики будут выбирать в составе сборной Украины «Льва матча».
«Лев матча» - совместная инициатива Украинской ассоциации футбола и ее нового партнера, бренда «Львовское», целью которой является определение сторонниками сине-желтых самого полезного игрока по итогам каждого поединка национальной команды.
Голосование будет проходить с первой по девяностые минуту каждой игры сборной Украины. Участие в голосовании - бесплатно. Проголосовать за лучшего игрока матча можно только один раз. После финального свистка голосования становится недоступным.
Выбрать «Льва матча» и выиграть приятные подарки от компании «Львовское» можно по ссылке.
Источник — Украинская ассоциация футбола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.