Дидье ДЕШАМ: «Это будет не та Украина, которую Франция обыграла 7:1»

Наставник сборной Франции прокомментировал матч против Украины

  • 23.03.2021 19:18
  • 2429 просмотров
  • 1 комментарий
Дидье ДЕШАМ: «Это будет не та Украина, которую Франция обыграла 7:1»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Франции Дидье Дешам дал комментарий перед стартом отбора ЧМ-2022 и завтрашним матчем против сборной Украины.

«У нас возникли проблемы. У нескольких сотрудников отеля, где мы обычно живем во время подготовки к матчам, были положительные тесты на COVID-19. Поэтому мы решили никуда не уезжать из базы в Клерфонтене и предматчевую тренировку провели именно здесь, а не на «Стад де Франс», чтобы уменьшить физическую нагрузку для игроков».

«К матчу против Украины готовы все 26 футболистов. Я буду выбирать. Широкий выбор - хорошая новость. Кто сыграет завтра, кто-то - в воскресенье в Казахстане, а кто-то - в следующую среду с Боснией и Герцеговиной. Впрочем, я еще не решил. Мы думаем только об Украине».

«Это будет не тот соперник, которого мы обыграли в товарищеском матче - 7:1. Тогда у Андрея Шевченко было очень много больных коронавирусом. У украинцев хорошая команда, которая любит владеть мячом. Ей нравится играть в комбинационный футбол с подключением к атакующим действиям крайних защитников. Сине-желтые победили Испанию и доказали, что способны демонстрировать качественную игру», - сказал Дешам.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(9 голосов)

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Комментарии
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 23.03.2021 20:40
    0
    Якщо там будут Кривцовы та Ярмоленки то и 10 влетит.
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 23.03.2021 20:40
    0
    Якщо там будут Кривцовы та Ярмоленки то и 10 влетит.
    Ссылка
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