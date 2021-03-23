Рэмзи может продолжить карьеру в Ливерпуле

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи, скорее всего, в конце сезона покинет клуб.

Как отмечает итальянская пресса, 30-летний валлиец заинтересовал ряд клубов АПЛ. Ранее сообщалось, что Рэмзи хотят подписать «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас».

Теперь к кандидатам добавился «Ливерпуль». Летом мерсисайдский клуб покинет Джоржиньо Вейналдум, поэтому команда Юргена Клоппа готова рассмотреть вариант с Рэмзи на его замену.

Рэмзи перешел в «Ювентус» летом 2019 года из «Арсенала» в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне на счету 30-летнего валлийца 2 гола и 5 ассистов в 26 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Текущее соглашение Рэмзи с «Ювентусом» рассчитано до 30 июня 2023 года.