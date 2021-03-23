ТРУБИН: «Вряд ли сыграл бы в Лиге чемпионов, если бы не коронавирус»

19-летний вратарь Анатолий Трубин в нынешнем сезоне вытеснил опытного Андрея Пятова и стал первым номером «Шахтера».

- Для многих стало неожиданностью, что вы сумели потеснить, казалось бы, вечного Пятова. Как вам это удалось?

- Тяжелый ежедневный труд. Несмотря на то, прекрасно понимаю: если бы не эта ситуация с вирусом, вряд ли я сыграл бы в Лиге чемпионов. До начала сезона я этого даже представить себе не мог. Поэтому, знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло.

Но к таким вызовам и ты должен быть готовым. Можно было выйти на матч против «Реала», наошибаться и упустить свой шанс. Если жизнь дает тебе такой шанс - нужно хвататься за него обеими руками и ногами и не отпускать.

- Андрей старше вас на 17 лет. Кто он прежде всего - товарищ, наставник или конкурент?

- В первую очередь - мой партнер по команде и мой друг. Мы - из одного клуба, делаем одно дело. Конечно, мы еще и конкуренты, потому что место в воротах - одно, все хотят играть. Но конкуренты - только на поле. А в быту, в жизни - друзья, товарищи, которые могут помочь друг другу в определенной ситуации.