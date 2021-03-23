Тренер Казахстана: «В матчах с Украиной и Францией автобус ставить не буду»

Наставник сборной Казахстана Талгат Байсуфинов в отборочных матчах ЧМ-2022 против Франции и Украины не хотел бы видеть исключительно оборонительный футбол.

Матч Украина - Казахстан состоится 31 марта.

- Какой футбол будете ставить команде в играх против Франции и Украины?

- Не собираюсь ставить «автобус» и отбиваться с мыслями - пропустить меньше голов. Я против этого. Такие мысли не должны быть ни у кого. На тренировках будем работать над тем, чтобы во время игры гнуть свою линию. Сборная должна получать удовольствие от самой игры. Для этого нам понадобится максимум физических кондиций, духа и уверенности в собственные силы. Да, соперник именитый, да, это чемпионы мира, но ведь они тоже люди. Поэтому нужно играть в футбол и выходить на поле с одной мыслью – выиграть.