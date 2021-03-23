Тренер Казахстана: «В матчах с Украиной и Францией автобус ставить не буду»

Талгат Байсуфинов не хотел бы закрываться у своих ворот

  • 23.03.2021 18:22
  • 823 просмотра
  • 2 комментария
Тренер Казахстана: «В матчах с Украиной и Францией автобус ставить не буду»
© kff.kz

Наставник сборной Казахстана Талгат Байсуфинов в отборочных матчах ЧМ-2022 против Франции и Украины не хотел бы видеть исключительно оборонительный футбол.

Матч Украина - Казахстан состоится 31 марта.

- Какой футбол будете ставить команде в играх против Франции и Украины?

-  Не собираюсь ставить «автобус» и отбиваться с мыслями - пропустить меньше голов. Я против этого. Такие мысли не должны быть ни у кого. На тренировках будем работать над тем, чтобы во время игры гнуть свою линию. Сборная должна получать удовольствие от самой игры. Для этого нам понадобится максимум физических кондиций, духа и уверенности в собственные силы. Да, соперник именитый, да, это чемпионы мира, но ведь они тоже люди. Поэтому нужно играть в футбол и выходить на поле с одной мыслью – выиграть.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    pavelka
    online
      pavelka, 23.03.2021 18:35
    -4
    Только Динамо-только автобус
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 23.03.2021 18:29
    0
    Ну тут автобус не поможет, тут как минимум ж/д состав нужно ставить
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 23.03.2021 18:29
    0
    Ну тут автобус не поможет, тут как минимум ж/д состав нужно ставить
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности